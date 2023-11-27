Рівень зарплат і затребувані професії: експерт розповів про ринок праці у 2023 році (відео)

Україні потрібно $40 млрд у наступному році, щоб зберігся рівень зарплат та пенсій, розповів Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

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Чи може зрости рівень зарплат у наступному році цілком залежить від фінансової допомоги союзників, а одними із самих популярних професій зараз є швачки та бухгалтери. Про це Фокусу розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

За його словами, як і до війни підприємцям потрібні ті робітники, які можуть принести компанії гроші. Затребуваними є продавці-консультанти, менеджери з продажів, тобто ті люди, яки допомогають збути товар чи послуги. Оскільки у нас йде війна і є величезна потреба у військовій формі, то затребуваними зараз є швачки, водії та бухгалтери.

Тобто люди, які забезпечують весь ланцюг від виробництва, логістики та розрахунків. Оскільки бухгалтери та швачки, зазвичай, вважаються "жіночими професіями", через відтік українок до Європи у нас склався дефіцит представників для подібних вакансій.

"Що стосується галузі освіти, то в Україні, з одного боку завжди невистачало робітників освітньої сфери через скромний рівень заробітних плат, — каже фахівець. — Але через війну багато дітей та підлітків поїхали за кордон, багато шкіл зруйновано, тому, нажаль, ситуація зрівнялась і великого попиту на вчителів немає".

Звичайно, українська молодь намагається обирати перспективні професії майбутнього, наприклад, комп'ютерну галузь. І попит на такі професії дійсно чималий. Але, за словами експерта, треба враховувати, що для опанування таких спеціальностей треба багато років серйозного навчання.

"Треба розуміти, що для таких професій треба мати відповідні навички, — зауважує Василь Воскобойник. — Далеко не всі, хто почне навчання, зможуть в підсумку стати затребуваними ІТ-фахівцями".

Також, за словами експерта, зара молодь обирає і правничу галузь та філологію. Але чи буде така велика кількість юристів затребувана, то у Василя Воскобойника є сумніви, адже невідомо, коли закінчиться війна і як швидко після неї відбудеться економічне зростання. Також велике питання, чи швидко відновиться населення України, щоб були масово затребувані викладачі.

Що стосується заробітних плат, то їхня абсолютна цифра в середньому зросла на 25%, каже Василь Воскобойник. Середній розмір заробітньої плати у 2022 році складав 14 000 грн. Звісно, що ця цифра співпадає з рівнем 2021 року, але на початку війни середній рівень зарплат впав до 11 000 грн, тобто на кінець минулого року середній рівень оплати праці відновився, а у 2023 році навіть збільшився до 18 000 грн.

Проте, треба враховувати й інфляцію, наголошує експерт. У минулому році вона складала 28%, то реальне зростання заробітньої плати складало 1,5%, хоча це і дозволяє перекривати інфляційні втрати.

"Якщо в цьому році у нас інфляція складає 10-12%, то можемо сказати що реальна заробітня плата не зросла, — заявляє Василь Воскобойник. — Ми бачимо більше грошей у своєму гаманці, але це не значить, що можемо купити на них більше товарів чи послуг".

Прогнози на наступний рік робити важко, адже ми залежимо від західної допомоги, бо всі гроші, які держава збирає з податків та зборів, йдуть на армію. Все інше в громадській сфері (зарплати та пенсії, наприклад) забезпечується саме західною фінансовою допомогою.

"Нам на наступний рік треба залучити близька $40 млрд на забезпечення пенсій та зарплат в повному обсязі. Тому ситуація буде залежати від об'єму фінансової допомоги, — зауважує фахівець. — Якщо він буде меншим, то і рівень зарплат не зможе зростати".

Василь Воскобойник радить обирати ті професії, які будуть затребувані й в Україні та закордоном, а особливо ті, де людина щось може робити руками, чи ті напрямки, які будуть завжди актуальними: будівельники, дизайнери, інженерні напрямки й таке інше.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні деяким чиновникам збираються підвищити зарплату. Журналісти дізнались, хто стане отримуватиме більше.