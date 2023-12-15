В Украине предлагают урезать пенсии особым категориям лиц, — подробности

Законодательство о государственном пенсионном обеспечении преступников в тюрьмах могут изменить.

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Кабмин предложил Раде сократить пенсию лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка, то есть коллаборационистам и предателям. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Во время заседания 15 декабря был одобрен законопроект, где инициировано урезание пенсии коллаборационистам и предателям.

Законопроект предусматривает, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка, в течение срока отбывания наказания осуществляется в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно особенностей выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное преступление против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка" предлагает внести изменения в ряд законодательных актов относительно особенностей назначения и выплаты пенсии осужденным лицам.

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По словам Мельничука, в документе предлагают предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного преступления, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы осуществляется в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Напомним предупреждение ПФУ о правилах получения пенсий с нового года . Ведь с 1 января для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно будет иметь 31 год стажа. До сих пор нормой считали 30 лет.

Также Фокус писал со ссылкой на слова народного депутата Роксоланы Пидласы, что в 2024 году части пенсионеров могут значительно снизить выплаты.