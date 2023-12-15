В Україні пропонують урізати пенсії особливим категоріям осіб, — подробиці

Законодавство про державне пенсійне забезпечення злочинців у в'язницях можуть змінити.

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Кабмін запропонував Раді скоротити пенсію особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, тобто колаборантам і зрадникам. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Під час засідання 15 грудня було схвалено законопроєкт, де ініційовано урізання пенсію колаборантам і зрадникам.

Законопроєкт передбачає, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, протягом строку відбування покарання здійснюється в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку" пропонує внести зміни до низки законодавчих актів щодо особливостей призначення та виплати пенсії засудженим особам.

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За словами Мельничука, у документі пропонують передбачити, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі здійснюється відповідно до ЗУ "Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування" в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Нагадаємо попередження ПФУ про правила отримання пенсій з нового року. Адже з 1 січня для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно буде мати 31 рік стажу. Дотепер нормою вважали 30 років.

Також Фокус писав із посиланням на слова народної депутатки Роксолани Підласи, що у 2024 році частині пенсіонерів можуть значно знизити виплати.