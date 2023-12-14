У новий рік – з новими пенсіями. Кому та на скільки у 2024 році підвищать виплати

У наступному році уряд планує підвищити прожитковий мінімум, а також зросте мінімальна зарплата. Через це збільшаться пенсії та інші прив’язані до цих показників виплати. Крім того, Кабмін має намір провести індексацію за новим принципом. Фокус розбирався, що ж врешті зміниться у житті пенсіонерів у 2024 році.

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Вимоги до стажу для виходу на пенсію в Україні постійно підвищуються. Так, у 2024 році право на призначення пенсії за віком після досягнення 60-річчя мають українці, які накопичили не менше 31 року страхового стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна докупити. На сьогодні за місяць страхового стажу треба заплатити 2 948 грн, а за рік вийде 35 376 грн. Згідно з державним бюджетом на наступний рік, в Україні зросте прожитковий мінімум та мінімальна зарплата. До цих показників прив’язані й пенсії. Фокус з’ясував, як зміняться виплати пенсіонерам у 2024 році.

Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата: як зміни позначаться на пенсіях

В Україні мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а максимальний розмір — десяти таких прожиткових мінімумів. У наступному році цей показник зросте. Зокрема, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищиться з 2093 грн до 2361 грн. Тож, розмір мінімальної пенсії теж зросте до 2361 грн, а максимальної — до 23 610 грн, тобто максимальний буде на 2680 грн більшим, ніж у 2023 році. До слова, наразі Конституційний суд за зверненням Верховного суду перевіряє законність встановленого Верховною Радою обмеження максимального розміру пенсії.

Через підвищення прожиткового мінімуму максимальна пенсія зросте до 23610 грн у 2024 році Фото: Getty Images

Разом з підвищенням прожиткового мінімуму зростуть виплати за понаднормативний стаж з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік. Крім того, у наступному році збільшиться доплата самотнім пенсіонерам, які досягли 80 років та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду.

Ця виплата становить 40% прожиткового мінімуму. Як наслідок, доплата цій категорії пенсіонерів підвищиться з 837 грн до 944 грн. Для оформлення такої допомоги потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. З собою потрібно мати такі документи:

заява;

паспорт; ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду за пенсіонером,

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

Зазвичай збільшення пенсій у звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму відбувається з 1 січня. Однак у 2024-му може бути інакше. "Цього року в п.8. Прикінцевих положень Закону України "Про державний бюджет на 2024 рік" зазначено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом із здійсненням щорічної індексації пенсій, передбаченої частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Тому цього разу, згідно з приміткою в бюджеті, прожитковий мінімум зростає з першого січня, а пенсії, які до нього прив’язані, мають зрости з першого березня разом з індексацією", — зауважив Фокусу Іван Хомич, адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича.

Перерахунок пенсій у зв'язку зі підвищенням прожиткового мінімуму у 2024-му відбудеться не з січня, а з березня

Крім того, згідно із законом про державний бюджет на наступний рік, з 1 січня мінімальна зарплата підвищиться з 6700 грн до 7100 грн, а з квітня — до 8000 грн. Відтак зросте пенсія в українців, які досягли 65 років і мають 30 років стажу — для жінок та 35 років стажу — для чоловіків. "Пенсія для таких пенсіонерів має становити не менше 40% мінімальної зарплати. Відповідно, гарантований розмір пенсії для цієї категорії пенсіонерів з 1 січня 2024 збільшиться з 2680 до 2840 грн, а з 1 квітня — до 3200 грн", — пояснив Іван Хомич. Також частково це стосується чорнобильців, у яких в деяких випадках пенсія становить від п’яти мінімальних зарплат, додав експерт.

Перерахунок та індексація: кому й коли підвищать пенсію у 2024

За словами Івана Хомича, у наступному році в Україні підвищення пенсій відбудеться у три етапи: у січні, березні та липні.

Коли будуть перераховувати розмір пенсій у 2024 році

у січні та липні 2024 року — перерахують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж (чоловіки — 35 років стажу, жінки — 30 років);

у березні 2024 року — підвищення отримають усі, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію – у звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

"Щорічна індексація пенсій відбувається відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України "Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058-IV, — пояснює Іван Хомич. — Але завжди, щоб її провести, Кабінет Міністрів України ухвалює відповідну постанову. Наприклад, в 2023 році це була Постанова від 24 лютого 2023 р. № 168 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році".

У наступному році очікується три перерахунки пенсій — у січні, березні та липні Фото: LIGA.net

Тобто рішення про індексацію зазвичай ухвалюється в лютому. Сьогодні із заяв високопосадовців відомо, що її індексацію пенсій у наступному році мають провести за новим механізмом. "У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня", — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, внесок, який роботодавець сплачує до ПФУ, буде перерахований у бали, відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. "Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати", — пояснив глава уряду. Він також уточнив, що в результаті зміни підходу до індексації у 2024 році середня пенсія зросте до 6 тисяч гривень.

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Як саме бали переводитимуться в гривні, а також інші параметри реформи, досі не відомі. "Як це буде працювати, ми наразі не знаємо. Ми не знаємо відсоток, на який будуть підвищуватися пенсії. Попередньо, на 16%, можуть зрости пенсії. Індексація має торкнутися всіх абсолютно пенсіонерів, так було анонсовано в уряді", — каже Іван Хомич.

Проте, продовжив він, на практиці, перерахунок, попри заяви, проводять не всім. "Тут треба бути дуже уважним, — продовжує адвокат. — Наприклад, у 2023 році без реальної індексації залишились звичайні цивільні пенсіонери, які вийшли на пенсію в 2020-2022 роках. Їхні пенсії підвищили на символічні 100 грн. Хоча військовим пенсіонерам до пенсії додали 19,7% (але не більше 1500 грн) всім, кому пенсія була призначена до 01.01.2023".

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На нову індексацію пенсій заклали близько 100 млрд гривень, зауважує Хомич. Проте навряд чи це допоможе суттєво змінити якість життя тих, хто вийшов на заслужений відпочинок, розмірковує економіст Андрій Новак.

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"Те підвищення соціальних платежів, пенсії, мінімальної зарплати, яке планується у бюджеті на наступний рік, некоректно називати підвищенням. Бо корелюючи з реальною інфляцією, яка вища, ніж офіційна, це так зване підвищення соціальних платежів варто називати індексацією інфляції. Бо підвищення – це коли зростання соціальних платежів перевищує темпи зростання реальної інфляції, чого поки, на жаль, в Україні немає. Реальні темпи підвищення цін вищі, ніж підвищення соціальних платежів", — пояснює він Фокусу.

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Утім, продовжує Новак, це краще, ніж нічого. "Більшість українців внаслідок повномасштабного вторгнення, яке завдало важкого удару по економіці України, знизили рівень свого життя, зменшили рівень споживання товарів і послуг. Сама по собі індексація соціальних платежів навіть приблизно на показник інфляції — це вже недопущення надмірного зниження рівня життя", — резюмував економіст.

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