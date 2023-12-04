Вік, стаж, сума: як в Україні у 2023 році регулюють питання пенсійних виплат

Вимоги до стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, постійно підвищуються. Фокус з’ясував, хто може вийти на пенсію у 2023-му та скільки нині отримують пенсіонери в Україні.

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Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в Україні призначаються різні види пенсій, зокрема, пенсія за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника. Особі, яка одночасно має право на різні види пенсій, можуть виплачувати лише один із них за вибором. Про це пише Фокус у новій статті "За пенсією — до суду: чому українці позиваються до ПФУ і як уникнути проблем з виплатою пенсій".

Найбільш поширена серед видів пенсій — за віком. У 2023 році право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу не менше 30 років. У кого після досягнення 60-річчя немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу від 20 років або в 65 років за наявності від 15 років стажу.

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Пенсії в Україні: хто отримає доплати до своїх виплат

Українці, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть продовжувати працювати й отримувати і зарплату, і пенсію. При перерахунку виплати працюючим пенсіонерам коефіцієнт стажу за один рік роботи збільшується на більше однієї сотої відсотку.

Найвища середня пенсія у Києві - 7,2 тисяч гривень Фото: pexels.com

Разом з тим, українці, згідно з законодавством, можуть відстрочити вихід на пенсію. У такому разі виплата призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру виплати на такий відсоток:

на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

У третьому кварталі понад 1 млн осіб отримувало пенсію у розмірі більше 10 тисяч гривень

Закон також регулює мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком. У 2023-му мінімальна пенсія дорівнювала прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2093 грн. Максимальна пенсія, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та ін., не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність — тобто 20930 гривень у поточному році.

Скільки отримують пенсіонери в 2023 році

За даними Опендатабот, у третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350,33 гривні. З 10,5 млн пенсіонерів — 1,13 млн осіб (близько 11%) отримують пенсію більше 10 тис. грн 23% (2,4 млн осіб) отримують щомісячні виплати 5 — 10 тис. грн, а 29% (3,08 млн українців) — від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за 2 тисячі грн мають менше 1% пенсіонерів в країні — 63,8 тис. осіб. При цьому розмір виплат відрізняється між регіонами. Найбільша середня пенсія у Києві — 7 219 грн, а найменша — на Тернопільщині — 4041 грн.

Пенсії колишнім держслужбовцям проіндексували у липні Фото: pexels.com

У 2023 році було проведено три підвищення пенсій:

індексація у березні, яка охопила більше мільйона українців, її розмір склав майже 20%;

перерахунок пенсій з 1 квітня пенсіонерам, які працюють і після призначення пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу;

індексація з 1 липня пенсіонерам, які були державними службовцями, науковими працівниками, працівниками місцевого самоврядування або народними депутатами.

У грудні індексація не передбачена. Проте ті пенсіонери, яким виповниться 70, 75 та 80 років отримають надбавки 300, 456, 570 гривень відповідно.

Хто в Україні отримує спецпенсії

Крім пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, існує ще один вид пенсійних виплат – спеціальні пенсії. Їх отримують державні службовці, судді, прокурори. Умови призначення і порядок виплати таких пенсій визначені окремими законами.

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Приміром, суддям місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" призначається щомісячне довічне грошове утримання. Така виплата виплачується судді у відставці в розмірі 50% суддівської винагороди, а за кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на 2% грошового утримання.Так, середня пенсія українського судді — 96 190 тисяч гривень. А прокурори у 2023 році в середньому отримували 21 570 тисяч гривень.

Майже 64 тисячі пенсіонерів отримують щомісячну виплату до 2 тисяч гривень Фото: site.ua

Крім того, у травні цього року в Україні запровадили новий вид спецпенсій — за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність у XX столітті. Її розмір дорівнює двом прожитковим мінімумам особам, які втратили працездатність. У 2023 році це 4,2 тис. грн.

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Нагадаємо, відповідно до держбюджету-2024, в Україні з 1 січня наступного року максимальну пенсію підвищать до 23 610 грн. Індексацію орієнтовно проведуть у березні 2024 року.

Також Фокус писав, що наступного року індексацію пенсій проведуть за новою бальною системою. Ті, хто зараз отримує найменші виплати, матимуть зростання виплат, а чиновникам їх навпаки зменшать.