Індексація пенсій, виплати військовим та тарифи на ЖКГ: що зміниться для українців з 1 березня

Вже з 1 березня в Україні в середньому на 20% збільшиться розмір пенсій, оскільки їх проіндексують за новим механізмом. При цьому підвищення зарплат, як і подорожчання комуналки, поки що не передбачається.

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У березні 2023 року в Україні відбудуться кілька важливих змін. Наприклад, незважаючи на війну, громадянам проведуть індексацію пенсій, у межах якої виплати збільшаться практично у всіх пенсіонерів. Також зміни стосуватимуться механізму виплати винагород українським воєнним, а ще в уряді вирішили, що буде з деякими соціальними виплатами.

Фокус розповідає, що саме зміниться для українців із 1 березня 2023 року.

Індексація пенсій

З 1 березня в Україні стартує індексація пенсій, яка торкнеться більше мільйона українців. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, розмір індексації складе близько 20%.

За інформацією міністерки, з 1 березня мінімальна пенсія українців побільшає на 400 грн. Ті, хто має достатній страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) і хто отримує пенсію вище за мінімальну, в середньому можуть розраховувати на 750 грн доплати.

Воєнні пенсіонери отримають у середньому 1,4 тис. грн. доплати, а громадяни з інвалідністю, які є ліквідаторами аварії на ЧАЕС, — 1,5 тис. грн. — максимальний переділ індексації.

Чи зміняться тарифи на комуналку

Основні комунальні тарифи — на газ, тепло, гарячу воду, до закінчення дії воєнного стану залишаються незмінними згідно з рішенням уряду.

Тарифи на електроенергію теж зафіксовані як мінімум до кінця опалювального сезону 2023. Зараз українцям потрібно платити:

за 1 кВт-год — 1,44 грн при споживанні на місяць до 250 кВт

1,68 грн/кВт-год, якщо споживання становить від 250 кВт на місяць.

Вартість послуг з водопостачання та водовідведення у березні 2023 року й надалі залежатиме від тарифів місцевих водоканалів.

Проте в Офісі президента вже привселюдно заговорили про підвищення тарифів для населення. Наприклад, заступник голови ОП Ростислав Шурма вважає, що в Україні існують проблеми субсидування та системної збитковості в енергетиці. Тому влада вже готує реформу, в межах якої "люди платитимуть справедливу ціну та отримуватимуть компенсацію від держави".

"Найближчими місяцями буде доопрацьовано рішення, але основні вступні повинні бути такими: пересічні громадяни, які потребують допомоги, не повинні постраждати, держава має адресно їм допомагати", — розповів Ростислав Шурма.

Що зміниться у виплатах воєнних

У березні платити воєнним почнуть за новими правилами. Йдеться про додаткову грошову винагороду у розмірі 100 тис. грн. та 30 тис. грн. Що зміниться:

винагорода 100 тис. грн на місяць залишиться у воєнних, які перебувають на лінії зіткнення, а гроші нараховуватимуть пропорційно до часу виконання завдань. Це стосується воєннослужбовців ЗСУ, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби тощо;

виплати у 100 тис. грн. також покладаються за конкретний період виконання бойових завдань — воєннослужбовцям ракетних військ та артилерії, льотчикам, морякам, військовим медикам, зенітно-ракетним військам та протиповітряним військам на завданнях у районі бойових дій;

50 тис. грн сплачуватимуть воєнним, які виконують бойове завдання у складі воєнного органу управління;

додаткова винагорода у розмірі 30 тис. грн будуть мати воєнні, які виконують завдання в районах бойових дій, але не на лінії зіткнення.

Також 30 тис. грн винагороди скасовується для воєнних, які перебувають у воєнних частинах та підрозділах поза районами ведення бойових дій, а також терміновиків, курсантів, офіцерів управлінь та штабів.

Чи чекати підвищення зарплат

Через війну уряду довелося заморозити майже всі розміри соціальних витрат. Оскільки в держбюджеті -2023 не закладено коштів для підвищення зарплат, то й змін не буде:

у розмірі мінімальної зарплати – 6700 грн;

у середньому прожитковому мінімумі – 2589 грн;

у мінімальному розмірі аліментів – 1416 грн.

Раніше Фокус розповідав, що 2023 року українським громадянам продовжать здійснювати соціальні виплати, термін яких закінчився вже після 24 лютого 2022 року. Зокрема, виплати нараховуватимуться внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину або людину з інвалідністю.

Також нагадаємо, що середня зарплата українців за підсумками 2022 року зросла на 3%. Так, 23 лютого у Пенсійному фонді України повідомили, що у 2022 році громадяни в середньому отримували за свою працю 13 376,21 грн., що на 382,65 грн. більше ніж у 2021 році.