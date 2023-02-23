Як змінилися зарплати українців через війну: ПФУ підрахував виплати за 2022 рік

Середня зарплата в країні за підсумками минулого року зросла на 3% — порівняно з аналогічними показниками за 2021 рік. Найбільші виплати зафіксовані у грудні, коли роботодавці в середньому платили українцям майже по 15 тисяч гривень.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) підрахував показник доходу за 2022 рік, який враховується під час розрахунку пенсій. Про це повідомила пресслужба держструктури на офіційному сайті.

За даними ПФУ, українці в 2022 році в середньому отримували за свою працю 13 376,21 грн — це на 382,65 грн (+3%) більше, ніж 2021 року (тоді зарплата пересічного українця становила 12 993,56 грн).

При цьому вже у грудні 2022 року зарплата збільшилася до 15 116,40 грн, що на 585 грн. менше, ніж у грудні 2021 року (15, 7 грн.). Інфляція за підсумками року (з грудня до грудня) в Україні прискорила темпи до 26,6%.

Скільки в середньому платили українцям у 2022 році

Судячи з даних ПФУ, найбільші виплати українцям були у грудні, коли в середньому роботодавці платили трохи більше 15 тис. грн. Найнижча зарплата в країні була зафіксована у квітні — 12, 081 грн.

Загалом ситуація із зарплатами у 2022 році була такою:

у січні — 14 055,38 грн;

у лютому — 14 133,18 грн;

у березні — 13 016,16 грн;

у квітні — 12 081,96 грн;

у травні — 12 528,42 грн;

у червні — 13 957,63 грн;

у липні – 13 499,87 грн;

у серпні – 12 745,82 грн;

у вересні – 13 387,48 грн;

у жовтні – 12 949,01 грн;

у листопаді 13 020,61 грн;

у грудні 15 116,40 грн.

Зазначимо, що дані ПФУ — це єдина доступна офіційна інформація щодо зарплати у 2022 році, оскільки Державна служба статистики після початку війни припинила публікувати таку статистику.

Що буде із зарплатами далі

На початку лютого 2023 року Нацбанк України опублікував дані " Інфляційного звіту ", в якому спрогнозував, що у найближчі три роки зарплати українців активно зростатимуть, правда лише в номінальних цифрах. Цьому сприятиме зростання витрат у військовій сфері та секторі безпеки, а також адаптація економіки до роботи в умовах війни.

"Однак реальні зарплати на всьому прогнозному горизонті зростатимуть повільно через значну інфляцію", – зазначили у Нацбанку.

Як змінюватимуться зарплати українців у наступні три роки:

у 2023 — номінальна зарплата +26,1%, а реальна +3,3%;

у 2024 — номінальна +20,0%, реальна +6,5%;

у 2025 — номінальна +17,6%, реальна +4,3%.

Нагадаємо, раніше Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні в 2022 році і на які товари та послуги найбільше зросли ціни. Також Фокус розповідав, хто буде затребуваний на ринку праці і у кого виростуть зарплати у 2023 році.