Как изменились зарплаты украинцев из-за войны: ПФУ подсчитал выплаты за 2022 год

Средняя зарплата в стране по итогам минувшего года выросла на 3% — в сравнении с аналогичным показателями за 2021. Наибольшие выплаты зафиксированы в декабре, когда работодатели в среднем платили украинцам почти по 15 тысяч гривен.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подсчитал показатель дохода за 2022 год, который учитывается при расчете пенсий. Об этом пресс-служба госструктуры сообщила на официальном сайте.

По данным ПФУ, украинцы в 2022 году в среднем получали за свой труд 13 376,21 грн — это 382,65 грн (+3%) больше, чем в 2021 году (тогда зарплата рядового украинца составила 12 993,56 грн).

При этом уже в декабре 2022 года зарплата увеличилась до 15 116,40 грн, что на 585 грн меньше, чем в декабре 2021 года (15, 7 грн). Инфляция по итогам года (с декабря по декабрь) в Украине ускорила темпы до 26,6%.

Сколько в среднем платили украинцам в 2022 году

Судя по данным ПФУ, наибольшие выплаты у украинцев были в декабре, когда в среднем работодатели платили чуть больше 15 тыс. грн. Самая низкая зарплата в стране была зафиксирована в апреле — 12, 081 грн.

В целом ситуация с зарплатами в 2022 году была следующей:

в январе — 14 055,38 грн;

в феврале — 14 133,18 грн;

в марте — 13 016,16 грн;

в апреле — 12 081,96 грн;

в мае — 12 528,42 грн;

в июне — 13 957,63 грн;

в июле — 13 499,87 грн;

в августе — 12 745,82 грн;

в сентябре — 13 387,48 грн;

в октябре — 12 949,01 грн;

в ноябре 13 020,61 грн;

в декабре 15 116,40 грн.

Отметим, что данные ПФУ – это единственная доступная официальная информация по зарплате в 2022 году, поскольку Государственная служба статистики после начала войны прекратила публиковать подобную статистику.

Что будет с зарплатами дальше

В начале февраля 2023 года Нацбанк Украины опубликовал данные "Инфляционного отчета", в котором спрогнозировал, что в ближайшие три года зарплаты украинцев будут активно расти, правда только в номинальных цифрах. Этому поспособствует рост расходов в военной сфере и секторе безопасности, а также адаптация экономики к работе в условиях войны.

"Однако реальные зарплаты на всем прогнозном горизонте будут расти медленно из-за значительной инфляции", – отметили в Нацбанке.

Как будут меняться зарплаты украинцев в следующие три года:

в 2023 — номинальная зарплата +26,1%, а реальная +3,3%;

в 2024 — номинальная +20,0%, реальная +6,5%;

в 2025 — номинальная +17,6%, реальная +4,3%.

Напомним, ранее Фокус, анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены. Также Фокус рассказывал, кто будет востребован на рынке труда и у кого вырастут зарплаты в 2023 году