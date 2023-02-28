Индексация пенсий, вылаты военным и тарифы на ЖКХ: что изменится для украинцев с 1 марта

Уже с 1 марта в Украине в среднем на 20% увеличится размер пенсий, поскольку их проиндексируют по новому механизму. При этом повышения зарплат, как и подорожания коммуналки, пока что не предвидится.

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В марте 2023 года в Украине произойдут несколько важных изменений. Например, несмотря на войну гражданам проведут индексацию пенсий, в рамках которой выплаты увеличатся практических у всех пенсионеров. Также изменения коснутся механизма выплаты вознаграждений украинским военным, а еще в правительстве решили, что будет с некоторыми социальными выплатами.

Фокус рассказывает, что именно изменится для украинцев с 1 марта 2023 года.

Индексация пенсий

С 1 марта в Украине стартует индексация пенсий, которая затронет больше миллиона украинцев. По словам министр социальной политики Оксана Жолнович, размер индексации составит около 20%.

По информации министра, с 1 марта минимальная пенсия украинцев станет больше на 400 грн. Те, у кого есть достаточный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кто получает пенсию выше минимальной, в среднем могут рассчитывать на 750 грн доплаты.

Военные пенсионеры получат в среднем 1,4 тыс. грн. доплаты, а граждане с инвалидностью, которые являются ликвидаторами аварии на ЧАЭС, — 1,5 тыс. грн — максимальный передел индексации.

Изменятся ли тарифы на коммуналку

Основные коммунальные тарифы — на газ, тепло, горячую воду, до окончания действия военного положения остаются неизменными согласно решению правительства.

Тарифы на электроэнергию тоже зафиксированs как минимум до конца отопительного сезона 2023. Сейчас украинцам нужно платить:

за 1 кВт-ч — 1,44 грн при потреблении в месяц до 250 кВт

1,68 грн/кВт-ч, если потребление составляет от 250 кВт в месяц.

Стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению в марте 2023 года будет и дальше зависеть от тарифов местных водоканалов.

Тем не менее в Офисе президента уже публично заговорили о повышении тарифов для населения. Например, замглавы ОП Ростислав Шурма считает, что в Украине существуют проблемы субсидирования и системной убыточности в энергетике. Поэтому власть уже готовит реформу, в рамках которой "люди будут платить справедливую цену и получать компенсацию от государства".

"В ближайшие месяцы будет доработано решение, но основные вводные должны быть такими: рядовые граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать", — рассказал Ростислав Шурма.

Что изменится в выплатах военных

В марте платить военным начнут по новым правилам. Речь идет о дополнительном денежном вознаграждении в размере 100 тыс. грн и 30 тыс. грн. Что изменится:

вознаграждение 100 тыс. грн в месяц останется у военных, которые находятся на линии столкновения, а деньги будут начислять пропорционально времени выполнения задач. Это касается военнослужащих ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и т. д.;

выплаты в 100 тыс. грн также полагаются за конкретный период выполнения боевых задач — военнослужащим ракетных войск и артиллерии, летчикам, морякам, военным медикам, зенитно-ракетным войскам и противовоздушным войскам на задачах в районе боевых действий;

50 тыс. грн будут платить военным, выполняющим боевое задание в составе военного органа управления;

дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн будет у тех военные, которые выполняют задания в районах боевых действий, но не на линии столкновения.

Также 30 тыс. грн вознаграждения отменяется для военных, которые находятся в воинских частях и подразделениях вне районов ведения боевых действий, а также срочников, курсантов, офицеров управлений и штабов.

Ждать ли повышения зарплат

Из-за войны правительству пришлось заморозить практически все размеры социальных расходов. Поскольку в госбюджете—2023 не заложены средства для повышения зарплат, то и изменений не будет:

в размере минимальной зарплаты — 6700 грн;

в среднем прожиточном минимуме — 2589 грн;

в минимальном размере алиментов — 1416 грн.

Ранее Фокус рассказывал, что 2023 году украинским гражданам продолжат осуществлять социальные выплаты, срок которых истек уже после 24 февраля 2022 года. В частности, выплаты будут начисляться внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в размере 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Также напомним, что средняя зарплата украинцев по итогам 2022 года выросла на 3%. Так, 23 февраля в Пенсионном фонде Украины сообщили, что в 2022 году граждане в среднем получали за свой труд 13 376,21 грн, что на 382,65 грн больше чем в 2021 году.