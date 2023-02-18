Индексация пенсий: в Минсоцполитики сообщили, как с 1 марта вырастут пенсии всех категорий

По словам главы ведомства Оксаны Жолнович, после продолжительных подсчетов в министерстве пришли к выводу, что средств хватит. Средняя пенсия с 3 500 грн теперь вырастет до 4 200 — 4 500.

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В марте все украинские пенсионеры получат повышенные выплаты, хотя действующая формула предусматривает повышение пенсий только тем категориям граждан, у кого пенсия выше минимальной. Об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить индексацию для всех категорий; формула, определенная действующим законодательством, предусматривает повышение пенсий только тем категориям, у кого пенсия выше минимальной", — сообщила министр.

Жолнович также упомянула о том, что инфляция "съела" доходы украинских граждан, по этой причине правительство пытается обеспечить повышение пенсий для всех пенсионеров, независимо от категорий, даже если пенсия минимальная.

По словам Жолнович, после длительных подсчетов в министерстве пришли к выводу, что средств хватит, поэтому было решено с 1 марта повысить пенсии на 20%.

"Средняя доплата будет составлять от 400 гривен до 700 гривен", — отметила глава министерства.

При определении конкретной суммы в расчет берется стаж и возраст. Средняя пенсия — 3 500 грн — теперь вырастет до 4 200 — 4 500.

Напомним, что в Украине проведут масштабную проверку законности выплат. Минфин разработал новую методику верификации пенсионных отчислений, по которой будут верифицировать пенсии в дальнейшем.

Ранее Фокус разбирался в том, когда пройдет индексация и как пересчитают выплаты украинцам. Правительство решило индексировать пенсии, несмотря на войну.