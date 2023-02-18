Індексація пенсій: у Мінсоцполітики повідомили, як з 1 березня зростуть пенсії всіх категорій

За словами голови відомства Оксани Жолнович, після тривалих підрахунків у міністерстві дійшли висновку, що коштів вистачить. Середня пенсія з 3500 грн тепер зросте до 4200 — 4500.

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У березні всі українські пенсіонери отримають підвищені виплати, хоча чинна формула передбачає підвищення пенсій лише тим категоріям громадян, у кого пенсія вища за мінімальну. Про це в ефірі телемарафону повідомила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити індексацію для всіх категорій; формула, визначена чинним законодавством, передбачає підвищення пенсій лише тим категоріям, у кого пенсія вища за мінімальну", — повідомила міністр.

Жолнович також згадала про те, що інфляція "з'їла" доходи українських громадян, тому уряд намагається забезпечити підвищення пенсій для всіх пенсіонерів, незалежно від категорій, навіть якщо пенсія мінімальна.

За словами Жолнович, після тривалих підрахунків у міністерстві дійшли висновку, що коштів вистачить, тому було вирішено з 1 березня підвищити пенсії на 20%.

"Середня доплата складатиме від 400 гривень до 700 гривень", — зазначила глава міністерства.

При визначенні конкретної суми до розрахунку береться стаж та вік. Середня пенсія — 3 500 грн — тепер зросте до 4 200 – 4 500.

Нагадаємо, що в Україні проведуть масштабну перевірку законності виплат. Мінфін розробив нову методику верифікації пенсійних відрахувань, за якою верифікуватимуть пенсії надалі.

Раніше Фокус розбирався у тому, коли пройде індексація і як перерахують виплати українцям. Уряд вирішив індексувати пенсії, незважаючи на війну.