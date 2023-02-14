Пенсії під наглядом: в Україні проведуть масштабну перевірку законності виплат

Міністерство фінансів України розробило проєкт наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат і щомісячного довічного грошового утримання", згідно з яким відбуватиметься верифікація пенсій.

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Міністерство фінансів України перевірить актуальність персональних даних пенсіонерів, які впливають на розмір щомісячних виплат. Про це йдеться в опублікованому на сайті Федерації профспілок України (ФПУ) законопроєкті.

Згідно з текстом проєкту "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат і щомісячного довічного грошового утримання", перевірка даних відбуватиметься у кілька етапів, а саме:

чи дотримуються вимоги обміну інформацією щодо особистих даних пенсіонерів;

наскільки наявна інформація про персональні дані, що міститься в Пенсійному фонді, автентична;

чи правомірні нарахування конкретним українцям грошових виплат і щомісячного довічного грошового утримання.

Зазначається, що Мінфін перевірить окремі параметри, отримані від Пенсійного фонду України (ПФУ) із реальним станом речей. Порівняння відбуватиметься на основі даних від кожного реципієнта та/або його законного представника.

Оскільки в Україні розмір пенсійного нарахування залежить не від одного, а від кількох факторів, то особливу увагу фахівці приділять таким фактам:

смерті пенсіонера згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

групі інвалідності, її категорії, строку, на який встановлюється діагноз, згідно з інформацією централізованого банку даних щодо проблем інвалідності;

постійного проживання за кордоном, рішенням людини залишитись в іншій країні на тривалий термін або повернутися до України згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Індексація пенсій з 1 березня: кому перерахують виплати

Підвищення виплат торкнеться найбільш незахищених категорій українців, які одержують виплати:

з інвалідності;

через вік;

за вислугою років:

через втрату годувальника.

Також перерахують розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців з інвалідністю;

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, в Україні пропонують забрати пенсійні виплати у громадян, яких запідозрили у скоєнні злочинів проти національної безпеки.

Також раніше Фокус розповідав, як українцям перед виходом на пенсію можна збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії.