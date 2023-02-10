Індексація пенсій у 2023 році: коли відбудеться і як перерахують виплати українцям
Український уряд не відмовиться від ідеї провести індексацію пенсій у березні попри війну. Завдяки цьому, за попередніми розрахунками, у середньому пенсії деяких українців збільшаться на 5%.
У березні 2023 року, зважаючи на все, в Україні таки проведуть індексацію пенсій, на яку було виділено 40 млрд гривень. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Ірина Ковпашко.
За її словами, для перерахунку пенсій існує два формати:
- індивідуальний:
- масовий.
Перший пов'язаний із конкретною людиною, тому перерахунок проводиться після відповідного звернення громадянина.
"Наприклад, людина продовжувала працювати, набувала певного стажу, або стала почесним донором, отримала відповідне посвідчення. Тоді вона отримає надбавку. Або ж у громадянина є державна нагорода і має право на пенсію за особливі заслуги. Такі перерахунки проводилися і в попередні роки. та плануються у 2023 році", – пояснила вона.
А ось масовий перерахунок пенсій не потребує попередніх звернень від громадян. Такий перерахунок відбувається щорічно — в одну дату та за одними правилами.
Кому підвищать пенсії у березні
Підвищення торкнеться найбільш незахищених категорій українців, які одержують виплати:
- з інвалідності;
- по віку;
- за вислугою років:
- за втратою годувальника.
Також перерахують розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:
- чорнобильців з інвалідністю
- ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн. 48 коп.
Кому з українців не перерахують пенсії
Як зазначила Ірина Ковпашко, індексацію спеціальних пенсій, які виплачуються вченим, військовослужбовцям, держслужбовцям тощо, проведуть вже після скасування військового стану в Україні.
"Уряд прийняв відповідну постанову, але чинності вона набуде наступного місяця після закінчення військового стану. Тобто ми очікуємо, що завершиться військовий стан і з першого числа наступного місяця мають бути проіндексовані пенсії", — сказала Ковпашко.
Раніше Фокус писав, що в Україні пропонують відібрати пенсійні виплати у громадян, яких запідозрили у скоєнні злочинів проти національної безпеки.
Також Фокус розповідав, як українцям перед виходом на пенсію збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії.