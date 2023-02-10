Індексація пенсій у 2023 році: коли відбудеться і як перерахують виплати українцям

Український уряд не відмовиться від ідеї провести індексацію пенсій у березні попри війну. Завдяки цьому, за попередніми розрахунками, у середньому пенсії деяких українців збільшаться на 5%.

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У березні 2023 року, зважаючи на все, в Україні таки проведуть індексацію пенсій, на яку було виділено 40 млрд гривень. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Ірина Ковпашко.

За її словами, для перерахунку пенсій існує два формати:

індивідуальний:

масовий.

Перший пов'язаний із конкретною людиною, тому перерахунок проводиться після відповідного звернення громадянина.

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"Наприклад, людина продовжувала працювати, набувала певного стажу, або стала почесним донором, отримала відповідне посвідчення. Тоді вона отримає надбавку. Або ж у громадянина є державна нагорода і має право на пенсію за особливі заслуги. Такі перерахунки проводилися і в попередні роки. та плануються у 2023 році", – пояснила вона.

А ось масовий перерахунок пенсій не потребує попередніх звернень від громадян. Такий перерахунок відбувається щорічно — в одну дату та за одними правилами.

Кому підвищать пенсії у березні

Підвищення торкнеться найбільш незахищених категорій українців, які одержують виплати:

з інвалідності;

по віку;

за вислугою років:

за втратою годувальника.

Також перерахують розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців з інвалідністю

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн. 48 коп.

Кому з українців не перерахують пенсії

Як зазначила Ірина Ковпашко, індексацію спеціальних пенсій, які виплачуються вченим, військовослужбовцям, держслужбовцям тощо, проведуть вже після скасування військового стану в Україні.

"Уряд прийняв відповідну постанову, але чинності вона набуде наступного місяця після закінчення військового стану. Тобто ми очікуємо, що завершиться військовий стан і з першого числа наступного місяця мають бути проіндексовані пенсії", — сказала Ковпашко.

Раніше Фокус писав, що в Україні пропонують відібрати пенсійні виплати у громадян, яких запідозрили у скоєнні злочинів проти національної безпеки.

Також Фокус розповідав, як українцям перед виходом на пенсію збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії.