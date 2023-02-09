Деякі українці можуть залишитися без пенсій: у Кабміні підготували законопроєкт

Відомо, що автори законопроєкту пропонують не виплачувати пенсію (або не призначати виплати в момент досягнення пенсійного віку) громадянам, які мають відбувати покарання за низку злочинів.

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В Україні задумали залишити без пенсій громадян, яких запідозрили в скоєнні злочинів проти національної безпеки. Відповідний законопроєкт оприлюднено на сайті Мінсоцполітики.

Зазначається, що документ ще не зареєстрований у парламенті, оскільки продовжуються громадські обговорення ініціативи. Вони продовжаться до 16 лютого.

Відомо, що автори законопроєкту пропонують не виплачувати пенсію (або не призначати виплати на момент досягнення пенсійного віку) громадянам, які мають відбувати покарання за низку злочинів. Ідеться про 109-111 статей КК:

дії, спрямовані на насильницьку зміну влади;

посягання на територіальну цілісність;

державна зрада;

колабораціонізм.

Окрім звичайних пенсій, які належать громадянам після досягнення пенсійного віку, законопроєкт стосується й спецпенсій. Це так зване довічне грошове утримання, його виплачують:

екссуддям;

прокурорам;

деяким військовим;

ученим.

Водночас після звільнення засудженому повернуть усі виплати. Тим, хто досягне пенсійного віку за час відбування покарання, пенсію також буде призначено після закінчення терміну тюремного затримання.

Раніше Фокус розповідав, чому українці під час оформлення пенсії можуть втратити частину виплати від держави. Виявляється, на це впливають дати подання заяви на пенсію.

Також Фокус писав, як українцям перед виходом на пенсію збільшити показник зарплати й зробити більшим розмір майбутньої пенсії.