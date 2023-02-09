Некоторые украинцы могут остаться без пенсий: в Кабмине подготовили законопроект

Известно, что авторы законопроекта предлагают не выплачивать пенсию (или не назначать выплаты в момент достижения пенсионного возраста) гражданам, которые должны отбывать наказание за ряд преступлений.

Related video

В Украине задумали оставить без пенсий граждан, которых заподозрили в совершении преступлений против национальной безопасности. Соответствующий законопроект обнародован на сайте Минсоцполитики.

Отмечается, что документ еще не зарегистрирован в парламенте, так как продолжаются общественные обсуждения инициативы. Они продлятся до 16 февраля.

Известно, что авторы законопроекта предлагают не выплачивать пенсию (или не назначать выплаты в момент достижения пенсионного возраста) гражданам, которые должны отбывать наказание за ряд преступлений. Речь идет о 109-111 статьях УК:

действия, направленные на насильственное изменение власти;

посягательство на территориальную целостность;

государственная измена;

коллаборационизм.

Кроме обычных пенсий, которые полагаются гражданам после достижения пенсионного возраста, законопроект касается и спецпенсий. Это так называемое пожизненное денежное содержание, его выплачивают:

экс-судьям;

прокурорам;

некоторым военным;

ученым.

При этом после освобождение осужденному вернут все выплаты. Тем, кто достигнет пенсионного возраста за время отбывания наказания, пенсия также будет назначена после истечения тюремного срока.

Ранее Фокус рассказывал, почему украинцы во время оформления пенсии могут потерять часть выплаты от государства. Оказывается, на это влияют даты подачи заявления на пенсию.

Также Фокус писал, как украинцам перед выходом на пенсию увеличить показатель зарплаты и сделать большим размер будущей пенсии.