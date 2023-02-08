Украинцы рискуют потерять часть пенсии при оформлении выплат: что нужно знать

Граждане, которые подают заявление на назначение выплаты раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста, рискуют потерять часть денежного пособия.

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Украинцы во время оформления пенсии могут потерять часть выплаты от государства. Оказывается, на это влияют даты подачи заявления на пенсию, сообщили сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Почему размер пенсии может уменьшиться

Отмечается, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если подача обращения состоялась не позднее, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста. При этом днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом, назначающим пенсию, соответствующего заявления.

Если заявление о назначении пенсии было подано через портал услуг Пенсионного фонда, то днем обращения за назначением пенсии считается дата регистрации на веб-портале заявления вместе со сканированными копиями документов. Обратиться за назначением пенсии можно в любое время, но не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

Размер пенсии по возрасту гражданам Украины высчитывают на основе средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. Поэтому, если обращение было подано в декабре, а пенсия назначается с января, то для исчисления размера пенсии учитывают среднюю заработную плату за 2019-2021 годы.

А вот, если бы заявление подавалось в январе 2023 года, тогда для ее исчисления будут учитывать уже более высокую среднюю зарплату за 2020-2022 годы.

Поэтому перед оформлением пенсии нужно обязательно не забывать обо всех нюансах, описанных выше. Также лучше не затягивать с подачей заявления на оформление пенсионных выплат: это нужно делать в течение трех месяцев со дня 60-летия. Если не успеете подать заявление в этот срок, то пенсию назначат позже.

Напомним, Фокус уже рассказывал, как украинцам перед выходом на пенсию можно увеличить показатель зарплаты и сделать большим размер будущей пенсии.

К слову, украинское правительство планирует в 2023 году запустить процесс внедрения обязательного пенсионного накопления для всех украинцев. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, благодаря реформе все работающие украинцы получат собственные пенсионные накопительные счета. Пополняться они будут из трех источников: