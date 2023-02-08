Українці ризикують втратити частину пенсії під час оформлення виплат: що потрібно знати

Громадяни, які подають заяву на призначення виплати раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку, ризикують втратити частину грошової допомоги.

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Українці під час оформлення пенсії можуть втратити частину виплати від держави. Виявляється, на це впливають дати подання заяви на пенсію, повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Чому розмір пенсії може зменшитися

Зазначається, що пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо подання звернення відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку. Водночас днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, який призначає пенсію відповідної заяви.

Якщо заяву про призначення пенсії подали через портал послуг Пенсійного фонду, то днем звернення за призначенням пенсії вважається дата реєстрації на вебпорталі заяви разом зі сканованими копіями документів. Звернутися за призначенням пенсії можна у будь-який час, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Розмір пенсії за віком громадянам України вираховують на основі середньої зарплати за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Тому якщо звернення подано у грудні, а пенсія призначається з січня, то для обчислення розміру пенсії враховують середню заробітну плату за 2019-2021 роки.

А от, якби заява подавалася у січні 2023 року, тоді для її обчислення враховуватимуть уже вищу середню зарплату за 2020-2022 роки.

Тому перед оформленням пенсії потрібно обов'язково не забувати про всі нюанси, описані вище. Також краще не затягувати із поданням заяви на оформлення пенсійних виплат: це потрібно робити протягом трьох місяців з дня 60-річчя. Якщо не встигнете подати заяву у цей термін, то пенсію призначать пізніше.

Нагадаємо, Фокус вже розповідав, як українцям перед виходом на пенсію можна збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії.

До речі, український уряд планує у 2023 році запустити процес запровадження обов'язкового пенсійного накопичення для всіх українців. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки реформі усі українці-працівники отримають власні пенсійні накопичувальні рахунки. Поповнюватимуть вони з трьох джерел: