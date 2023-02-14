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Экономика

Пенсии под присмотром: в Украине проведут масштабную проверку законности выплат

Проверка выплат пенсий, верификация пенсий
Фото: Getty Images | В Украине проведут масштабную проверку выплат пенсий

Министерство финансов Украины разработало проект приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания", согласно которому будет происходить верификация пенсий.

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Министерство финансов Украины проверит актуальность персональных данных пенсионеров, которые влияют на размер ежемесячных денежных выплат. Об этом сказано в опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) законопроекте.

Согласно тексту проекта "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания", будет проверка данных будет происходить в несколько этапов, а именно:

  • соблюдаются ли требования обмена информацией о личных данных пенсионеров;
  • насколько имеющаяся информация о персональных данных, содержащаяся в Пенсионном фонде, аутентична;
  • правомерны ли начисления конкретным украинцам денежных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Отмечается, что Минфин проверит отдельные параметры, полученные от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), с реальным положением вещей. Сравнение будет происходить на основе данных от каждого реципиента и/или его законного представителя.

Поскольку в Украине размер пенсионного начисления зависит не от одного, а от нескольких факторов, то особое внимание специалисты уделят следующим фактам:

  • смерти пенсионера согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;
  • группе инвалидности, ее категории, сроку, на который устанавливается диагноз, согласно информации централизованного банка данных о проблемах инвалидности;
  • постоянного проживания за границей, решением человека остаться в другой стране на длительный срок или вернуться в Украину согласно данным Единого государственного демографического реестра.

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Повышение выплат коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

  • по инвалидности;
  • по возрасту;
  • по выслуге лет:
  • по потере кормильца.

Также пересчитают размер минимальных страховых выплат. Это касается:

  • чернобыльцев с инвалидностью
  • ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, в Украине предлагают отобрать пенсионные выплаты у граждан, которых заподозрили в совершении преступлений против национальной безопасности.

Также ранее Фокус рассказывал, как украинцам перед выходом на пенсию можно увеличить показатель зарплаты и сделать большим размер будущей пенсии.