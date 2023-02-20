В Украине задумали реформировать сферу ЖКХ: как это отразится на тарифах

В Украине после реформы, как ожидается, появятся новые механизмы выплаты субсидий, что повлечет за собой пересмотр тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Идеи будут представлены в ближайшие несколько месяцев.

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Украинские власти рассматривают сразу несколько вариантов реформы сферы коммунальных услуг и системы субсидирования, в рамках которой тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев могут вырасти. Об этом в интервью Liga.net заявил замглавы Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма.

"Мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа. Поэтому сейчас нарабатывается несколько различных механизмов, как решить эти проблемы", – рассказал он.

По словам Ростислава Шурмы, общие с правительством наработки должны быть представлены через один-два месяца. Среди вариантов – полноценная монетизация субсидий, "когда люди платят справедливую цену, но получают компенсацию от государства".

"В ближайшие месяцы будет доработано решение, но основные вводные должны быть такими: рядовые граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать", – добавил Шурма.

При этом он отметил, что платежеспособные граждане должны уплачивать справедливые коммунальные тарифы, а у компаний должен быть стимул, чтобы наращивать производство ресурсов.

Что будет с тарифами на коммуналку после отопительного сезона

Некоторые коммунальные услуги для украинцев могут подорожать уже весной 2023 года. По мнению председателя правления Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, подорожают вода и электроэнергия.

По его словам, подорожание произойдет из-за пересмотра прайс-кепов (предельных цен).

"Здесь можно ожидать, как вариант, – поднятия тарифов на водоснабжение, водоотвод и электроэнергию, причем как для бизнеса, так и для бытового потребителя. Но будут ли расти тарифы, пока нет никаких гарантий", – отметил он.

Ранее Фокус рассказывал, кто из украинцев может рассчитывать на 50% скидку на оплату коммунальных услуг. Еще Фокус писал, в каких случаях украинцам могут пересчитать тарифы на коммуналку и почему.