Украинцам предоставляют 50% скидку на оплату коммуналки: условия

Льготы по плате за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляются независимо от вида жилья или формы собственности на него.

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В Украине некоторые граждане могут рассчитывать на 50% скидку на оплату коммунальных услуг. Это касается вдов погибших военнослужащих, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Льготы украинкам предоставляются на основе статьи 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" на такие услуги:

по управлению многоквартирным домом;

по снабжению и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, обращением с бытовыми отходами;

на оплату абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев, жилищно-строительный (жилой) кооператив и расходы на коммунальные услуги в таком доме;

на покупку твердого топлива и сжиженного газа.

Как рассчитываются льготы

В Пенсионном фонде отметили, что при расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

"Если жена нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку) оплаты и 21 кв.м на семью)", — добавили в ПФУ.

Ранее стало известно, что после отопительного сезона в 2023 году в Украине собираются пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского, это позволит дополнительно финансировать аварийно-восстановительных работ и поднять зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры.

Также Фокус рассказывал, что с 1 февраля 2023 года украинцам будут по новому начислять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Еще Фокус писал, что в 2023 году на предоставление льгот и субсидий на оплату услуг ЖКХ в госбюджете выделят 38 млрд грн.