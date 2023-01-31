Українцям надають 50% знижку на оплату комуналки: умови

Пільги щодо плати за житло, комунальних послуг і опалення надаються незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

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В Україні деякі громадяни можуть розраховувати на знижку на 50% на оплату комунальних послуг. Це стосується вдів загиблих військовослужбовців, повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пільги українкам надаються на основі статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" на такі послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

щодо постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, у якому створено об'єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив і витрати на комунальні послуги в такому будинку;

на купівлю твердого палива та зрідженого газу.

Як розраховуються пільги

У Пенсійному фонді зазначили, що під час розраховування плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв.м на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) та має право на знижку плати, й додатково 10,5 кв.м на сім'ю.

"Якщо дружина непрацездатна та проживає в сім'ї, що складається тільки з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалення житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв.м на кожну особу, яка має право на знижку) оплати та 2 кв.м на сім'ю)", — додали в ПФУ.

Раніше стало відомо, що після опалювального сезону 2023 року в Україні збираються переглянути тарифи на комунальні послуги. За словами голови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського, це дозволить додатково фінансувати аварійно-відновлювальні роботи й підняти зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури.

Також Фокус розповідав, що з 1 лютого 2023 року українцям по новому нараховуватимуть субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Ще Фокус писав, що у 2023 році на надання пільг і субсидій на оплату послуг ЖКГ у держбюджеті виділять 38 млрд грн.