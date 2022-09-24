Соцвиплати, субсидії, пенсії: як уряд платитиме у 2023 році

Соціальний захист названо одним із пріоритетів державного бюджету на наступний рік, поряд з обороною.

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Витрати на соціальне забезпечення у проєкті держбюджету на 2023 рік становлять понад 400 млрд грн, про що пише Фокус у своєму огляді "Оборона, поліція, пенсії. Куди спрямують гроші держбюджету у 2023 році". Так, Мінсоцполітики увійшло до ТОП 3 міністерств, на які у 2023 році розподілили 60% доходів держбюджету. Більше коштів, ніж на Мінсоцполітики, виділили лише Міністерству оборони — 858 млрд грн.

Виходячи зі слів міністра фінансів України Сергія Марченка, під час подання бюджету у Верховній Раді витрати на соціальну сферу розподілять так:

фінансове забезпечення виплати пенсій — 233 млрд грн

підтримування малозабезпечених сімей — 73 млрд грн (включаючи надання пільг та субсидій на оплату послуг ЖКГ — 38 млрд грн)

соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, — 66,6 млрд грн (включаючи надання допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання — 57,6 млрд грн)

Мінсоцполітики планує посилити адресність виплат, більше прив'язуючи їх до фінансового стану отримувача допомоги, а не до його соціального статусу. А також надавати допомогу тим категоріям громадян, для яких соцвиплати від держави стали основним доходом. Йдеться про людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, малозабезпечених, осіб з інвалідністю", — уточнюють у KSE Institute у коментарі Фокусу.

Уточнимо, для досягнення поставлених цілей фінансування Міністерства соціальної політики збільшили з 318,8 млрд 2022 року до 406,1 млрд 2023 року (+27%). Зокрема, дотація з держбюджету Пенсійного фонду України збільшилася з 200,6 млрд грн до 232,9 млрд грн (+16%).

Втім, найвищим пріоритетом у бюджеті на 2023 рік залишається оборона та безпека. Як зазначають експерти Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE Institute, витрати на ці сфери передбачені обсягом 1,14 трлн грн (17,8% ВВП і 45,4% від загальної суми витрат). Водночас на грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців (з нарахуваннями) направлять 564 млрд грн.

Загалом у проєкті бюджету на 2023 рік заплановано рекордні для України витрати — 2,5 трлн грн і величезний дефіцит у 20% від ВВП. Де держава знайде кошти для його компенсації Фокус також аналізує у своєму огляді "Оборона, поліція, пенсії. Куди спрямують гроші держбюджету у 2023 році".

Також Фокус повідомляв про підвищення курсу продажу долара до 44 UAH/USD у деяких обмінниках у третій декаді вересня. Водночас орієнтиром для бюджету на 2023 рік служить середньорічний курс гривні 42 UAH/USD.

Раніше Фокус писав, як під час війни на тлі девальвації в Україні дорожчає м'ясо, молоко та інші продукти.