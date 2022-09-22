Курсова істерика. Чому долар уже 43 та що буде далі з валютним курсом

Валютний курс — знову на гойдалці. Експерти кажуть: у всьому винна війна та нестабільність, і ще й дефіцит готівкових доларів. Фокус дізнався, скільки коштує долар в Україні та які фактори впливають на курсові коливання.

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Період відносного затишшя на валютному ринку закінчився 21 вересня, коли багато обмінників встановили ціну долара (курс продажу) на рівні 44 USDUAH. Пікові значення 22 вересня залишилися в деяких пунктах обміну валют, а в більшості все ж таки відкотилися до значень 43,1-43,4 USDUAH. Фокус дізнався, що відбувається з валютним курсом і яким може бути курс у жовтні.

Причини — не лише в Кремлі. Чому долар в обмінниках і касах банків подорожчав

У банках 22 вересня курс трохи стабілізувався: у "ПриватБанку" курс продажу — 41,3 USDUAH, в "Ощадбанку" — 41,99 USDUAH, а в "Райффайзен Банку" — 43 USDUAH. У банках Фокусу розповіли, що призвело до зростання курсу долара.

"Після корекції курсу в липні деякий час спостерігалася реалізація відкладеного продажу валюти й зниження обсягів купівлі. Вже зараз ці ефекти вичерпуються. Крім того, зберігається стабільний попит на валюту з боку банків для здійснення операцій із платіжними картками за кордоном", — пояснив аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

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Він упевнений: зростання готівкового курсу пов'язане з обмеженими можливостями збалансованого попиту.

"Рекордні державні витрати збільшують кількість гривні в системі та збільшують тиск на валютному ринку. Крім того, ринок негативно відреагував на рішення Росії щодо проведення мобілізації і так званих "референдумів", — наголосив Костянтин Хведчук.

[ + – ] Воєнні загрози та ситуація з мобілізацією в РФ впливають на курс долара Фото: AP Photo

Антон Курінний, головний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів "ОТП Банку", повідомив, що попит на валюту залишається стабільно високим.

"Населення побоюється, що курс різко зміниться, тому гривню намагаються конвертувати в інвалюту відразу, як отримають її на руки. Але НБУ все одно намагається додати готівкову валюту на ринок і здійснив ще одну інтервенцію з продажу готівкового долара для підкріплення кас, але за ринком ми бачимо, що цього недостатньо, щоб змусити долар стабілізуватися ближче до 40-41 USDUAH", — вважає Антон Курінний.

Стримати зростання курсу в Україні поки що неможливо: позначаються високі ризики воєнних загроз і нестабільна ситуація в економіці.

На думку керівника відділу аналітики Libertex Group Андрія Шевчишина, девальвацію супроводжують кілька факторів, серед яких, зокрема, велика кількість гривні, що живить девальвацію, дефіцит готівкової валюти в банках, відсутність альтернатив збереження накопичень у гривні, а також загрози знищення військами РФ критичної інфраструктури (холодна зима).

[ + – ] Різниця в курсах між "депозитною" схемою та готівковим ринком становить близько 6 грн Фото: Pexels

Тобто ключові причини чергового стрибка курсу до 43-44 USDUAH на валютному ринку:

високий попит на іноземну валюту

очікування населення, що курс долара зростатиме

велика кількість гривні в обігу

негативне інформаційне тло, пов'язане з війною

новини з РФ про мобілізацію та "референдуми"

дефіцит готівкової іноземної валюти

високі ризики, пов'язані з ракетним обстрілом України

Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку", вважає, що вчорашній різкий курсовий стрибок на готівковому ринку — це прямий наслідок суттєвого збільшення напруги в інформаційному просторі.

"Як тільки в другій половині дня вівторка почали з'являтися чутки про оголошення мобілізації в Росії, ринок швидко відреагував зростанням курсу долара. Спочатку це була превентивна реакція продавців валюти, але, звичайно, ближче до вечора почав зростати попит на валюту. Зараз зростання вартості іноземної валюти на готівковому ринку зумовлений, перш за все, дефіцитом банкнот на ринку. Завозити їх складно, дорого та ризиковано. Частково проблему знімає регулятор, який уже провів три аукціони з підкріплення кас банків готівкою євро й доларами", — зазначила Ганна Золотько.

Міжбанк та інтервенції НБУ. Що відбувається з доларами для імпортерів

Крім готівкового ринку, є ще й міжбанк, де курс зафіксовано, але де також попит перевищує пропозицію.

"Учорашні торги на МВРУ пройшли досить спокійно. Збільшення обсягу торгів не відбулося. Водночас, на ринку зберігався суттєвий дефіцит пропозиції, що традиційно закривається інтервенціями регулятора. В умовах фіксованого курсу та наявних обмежень навряд чи слід очікувати будь-яких різких реакцій учасників безготівкового ринку. Невелике зростання попиту цілком імовірне, перш за все, з боку приватних клієнтів, які можуть збільшити обсяги купівлі валюти за "депозитною" схемою. Але я не думаю, що йтиметься про якісь великі цифри", — зазначає Ганна Золотько.

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Антон Курінний каже, що останніми днями на міжбанківському ринку переважає попит. "Курс близький до верхньої межі — офіційний курс +1%. НБУ регулярно проводить інтервенції з продажу валюти", — повідомив Курінний.

Цьогорічний міжбанківський ринок не міг би існувати без регулярної участі Нацбанку, який продає банкам валюту для імпортерів. "За вересень НБУ продав близько 1 млрд доларів через інтервенції", — пояснив Костянтин Хведчук.

Що буде з курсом долара. На яких значеннях буде курс у жовтні

Експерти, опитані Фокусом, схиляються до думки, що ні завтра, ні в жовтні повернення курсу до значень на рівні 39 USDUAH чекати не варто.

"У поточних умовах повернення до курсу 39 USDUAH не дуже ймовірне. Хоча впевнена, що після зростання курс таки відкоригується. Хоча б тому, що в українців цілком адекватна за ціною альтернатива купівлі валюти за безготівкову гривню. Різниця в курсах між "депозитною" схемою та готівковим ринком становить близько 6 грн. Це дуже значний показник, який стримуватиме подальше зростання курсу", — вважає Ганна Золотько.

Нагадаємо, безготівкова купівля українцями доларів і євро можлива лише за умови розміщення гривневого вкладу в банку на три місяці в сумі не вищій за 50 тис. грн. У банках це називають "депозитною" схемою придбання іноземної валюти.

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Костянтин Хведчук вважає, що зміцнити гривню до 40 USDUAH реально. Але для цього необхідно, щоби більше громадян скористалися "депозитною" схемою.

[ + – ] Липневий курс на рівні 37,7 USDUAH тепер здається дуже вигідним —зараз купити долари можна лише по 43 грн і вище Фото: Наталія Богута

"Повернення готівкового курсу до позначки 40 можливе. Зі зростанням спреду готівкового курсу з офіційним посилюється й привабливість купівлі валюти в банках із розміщенням на депозит. Це створює додаткові арбітражні здібності й знижує бажання фізичних осіб переплачувати за готівкову валюту. Крім того, успіхи ЗСУ на Сході України, ефективність зернового коридору та ритмічне надходження міжнародної допомоги мають також покращити курсові очікування", — зазначив Костянтин Хведчук. За його словами, найближчим часом НБУ, ймовірно, продовжить посилювати свої обмеження там, де він бачить ажіотажний попит чи несумлінну поведінку. Але, крім цього, для зміцнення курсу гривні важливим є зростання ставок за гривневими депозитами та ОВДП.

[ + – ] Попит на валюту залишається стабільно високим Фото: Pexels

Антон Курінний вважає, що регулятор обережно та водночас постійно допомагатиме ринку стримувати панічні настрої та, можливо, через державні банки продаватиме більше готівки, чим зможе трохи заспокоїти ринок.

"Але поки війна триває, важко змусити українців вірити в стійкість державної валюти", — резюмує Антон Курінний.

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