Долар уже 45: як заяви Кремля відбилися на валютному курсі в Україні

Інформаційний простір та нові повідомлення про мобілізацію у РФ впливають на настрої на валютному ринку — в обмінниках долар продають по 44-45 грн.

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Банки України 21 вересня пропонують долар на готівковому ринку за курсом 40,9-43,5 UAH/USD. Водночас в обмінних пунктах курс досягає рівня 44 і навіть 45 UAH/USD.

"Різкий курсовий стрибок на готівковому ринку — це прямий наслідок істотного збільшення напруги в інформаційному просторі. Як тільки в другій половині дня вівторка почали з'являтися чутки про оголошення мобілізації в Росії, ринок швидко відреагував зростанням курсу долара. Спочатку це була превентивна реакція продавців валюти, але ближче до вечора почав зростати попит на валюту. Промовисто про психологічну природу цього курсового стрибка говорить спред між курсом купівлі та продажу, що швидко виріс із "спокійних" 20-30 копійок до 40-50 копійок", — прокоментувала Фокусу ситуацію на готівковому валютному ринку Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

"Готівковий курс гривні після заяв Кремля полетів нагору. На ринку легка паніка", — зазначає керівник відділу аналітики Libertex Group Андрій Шевчишин.

Основна причина зростання курсу продажу на готівковому ринку — інформаційна, пов'язана з озвученими главою РФ тезами про продовження війни та початок мобілізації в Росії

На цьому етапі опитані Фокусом експерти не бачать причин для швидкого повернення курсу до рівнів 38,5-39,9 UAH/USD. Хоча, на думку Золотько, курс ще скоригується. "У теперішніх умовах повернення до курсу 39,0 грн/$ виглядає не дуже ймовірним. Хоча впевнена, що після зростання курс таки відкоригується", — каже Ганна Золотько.

На думку Андрія Шевчишина, девальвацію супроводжують кілька факторів, серед яких:

девальваційні очікування, що зберігаються,

гривнева ліквідність, що підживлює девальвацію,

брак валюти у банківських відділеннях,

відсутність альтернатив заощаджень гривневого капіталу (низькі ставки депозитів, ОВДП для акумуляції заощаджень у гривні).

"Зі свого боку, настрої на валютному ринку будуються на емісійному характері покриття дефіциту (друк гривні через ОВДП, — Фокус), невизначеності у завершенні активної фази воєнних дій і, відповідно, її форматі та територіях, на дуже високому дефіциті бюджету на 2023 рік та невизначеності у його покритті коштом зовнішніх позик", — зазначив Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, за даними Групи ICU, у 2023 році економіка України повільно відновлюватиметься, а девальвація гривні продовжиться.

Як повідомляв Фокус, у НБУ запевняють, що дефіцит валюти в касах банків має лише тимчасовий характер і для загострення ситуації немає жодних макроекономічних підстав. За інформацією НБУ, банки мають значний запас безготівкової валютної ліквідності — $7,2 млрд, проти $5,9 млрд на початок війни.