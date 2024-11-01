У Китаї стримеру заплатили менше долара за місяць, а колеги назвали його "бовдуром"

Чоловіку за місяць роботи виплатили символічні 0,3 юаня, а його скарги на оплату та умови праці спричинили хвилю образ із боку колег. Інцидент викликав обурення в соцмережах, де користувачі активно обговорюють ситуацію та висміюють скромну "зарплату" стримера.

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38-річний Яо з міста Чанша, що у провінції Хунань, збурив китайські соцмережі історією про свій надзвичайно низький заробіток як стримера на платформі компанії Yutai Cultural Media. У жовтні він розповів, що його місячний дохід становив лише 0,3 юаня (менше одного долара США), і заявив, що фактично був змушений працювати майже задарма. Про це пише South China Morning Post.

Ситуацію погіршили образи з боку співробітників компанії, які назвали його "ідіотом" та "бовдуром".

Яо знайшов можливість роботи на вебсайті з працевлаштування у вересні. В оголошенні про вакансію ця посада описувалася як ведучий прямих трансляцій на платформі соціальних мереж, який працює неповний робочий день. Він мав спілкуватися з аудиторією, співати та грати.

Спочатку він погодився працювати повний робочий день, ведучи прямі трансляції по шість годин на день. Проте згодом вирішив перейти на часткову зайнятість — три години щодня. Відповідно до умов контракту, ставка 4 тисячі юанів виплачується лише тим, хто транслює шість або більше годин. Проте Яо не отримував базової ставки, а його "доходи" обмежилися лише комісією у 38% від донатів, що принесло йому лише 0,3 юаня та 150 юанів у вигляді подарунків від глядачів.

Під час суперечки в Інтернеті з'ясувалося, що персонал ображав Яо, називаючи його "ідіотом" і "недоумком" і заявляючи: "Трудове законодавство не захищає ідіотів. Ти взагалі можеш дозволити собі адвоката?". Яо відповів: "Це ти тут справжній бовдур".

Юридичний представник компанії Сюй Цзікунь повідомив, що базова зарплата нараховується тільки тоді, коли стримери відповідають певним погодинним вимогам. Ці вимоги не поширюються на працівників із неповним робочим днем, таких як Яо, сказав юридичний представник, додавши, що про цю політику було чітко повідомлено під час процесу найму на роботу.

Сюй сказав, що 0,3 юаня, виплачені Яо, були "субсидією на послуги", але не уточнив, як вона була розрахована.

Щодо повідомлень про образи, Сюй сказав: "Якщо його образили, він може образити у відповідь або повідомити про це в поліцію".

У мережі історія викликала бурхливу реакцію. Один користувач запропонував Яо звернутися до Книги рекордів Гіннеса, пожартувавши, що титул "найнижча зарплата" приніс би йому більше, ніж 0,3 юаня. Інші коментатори висміювали ситуацію, порівнюючи зарплату Яо з поверненням 0,5 юаня за відгук на покупки.

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