Британець вирішив кардинально змінити життя через роботу: що він зробив

Чоловік зізнається, що загорівся цією ідеєю після років нудного життя. Хоч його родичі не прийняли його рішення, але він почувається щасливим і хоче подорожувати світом.

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54-річний чоловік у Великій Британії вирішив змінити свій ритм життя, купив мінівен і захотів жити у фургоні з улюбленими собаками. Його вчинок не дуже схвалила його рідня, вважаючи, що він збожеволів, пише британський таблоїд "The Sun".

У листі до редакції чоловік розповів, що він давно розлучений, має трьох дорослих дітей і понад 30 років працював бухгалтером. Йому було вже нестерпно повторювати звичний ритм життя — "прокидатися кожен день, дотримуватися розпорядку дня знову і знову"

"Мені так набридло моє життя, що коли я випадково натрапив на відео творця Van Life у своїй стрічці новин у Facebook. І ця ідея захопила мене, адже цей спосіб життя виглядав веселим, безтурботним і вільним від зайвих обов'язків", — написав автор листа.

І одного разу він наважився — чоловік покинув свою роботу, продав будинок і купив фургончик, аби здійснити мрію життя — "подорожувати світом".

"Я думав, що моя родина підтримає мене. Але замість цього вони почали думати, що я збожеволів. Навіть мої діти впевнені, що у мене психічний розлад, і постійно дзвонять мені, питають як я і як у мене справи. Але зараз я — щасливий як ніколи", — пише чоловік і думає про те, як змусити його родину "прийняти мене нового".

Редактори видання The Sun у своїй відповіді до автора листа пишуть, що для рідних "може бути справді важко, коли найближчі люди не розуміють вашого вибору".

"Однак спробуйте пам’ятати, що це — досить драматична зміна для вас, і для них природно хвилюватися. Можливо, ви зможете поговорити з ними ще раз і пояснити, що ви відчуваєте, що живете справжнім життям, і як хочете", — йдеться у відповіді реакції, та додають, що з часом його рідні побачать, що чоловік щасливий і живе своїм життя, а вибір героя "з часом приймуть".

Нагадаємо, Фокус писав, що одна сім'я облаштувала на баржі "плавучий будинок". Пара похизувалися результатами реконструкції, зокрема показали свою кухню та відкриту зону для барбекю.

Також ми розповідали, що пара зробила з пожежної машини 2-поверховий будинок на колесах. Ремонт подружжя документує у своїх соціальних мережах, відповідаючи на сотні запитань від допитливих глядачів, які хвалять їх за нестандартне мислення та сміливість у реалізації планів.