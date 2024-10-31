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МирФан

Британец решил кардинально изменить жизнь из-за работы: что он сделал

мужчина с собаками
Фото: The Sun | Мужчина решил изменить свою жизнь после 30 лет работы бухгалтером после 30 лет работы бухгалтером

Мужчина признается, что загорелся этой идеей после лет скучной жизни. Хотя его родственники не приняли его решение, но он чувствует себя счастливым и хочет путешествовать по миру.

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54-летний мужчина в Великобритании решил изменить свой ритм жизни, купил минивэн и захотел жить в фургоне с любимыми собаками. Его поступок не очень одобрила его родня, считая, что он сошел с ума, пишет британский таблоид"The Sun".

В письме в редакцию мужчина рассказал, что он давно разведен, имеет троих взрослых детей и более 30 лет работал бухгалтером. Ему было уже невыносимо повторять привычный ритм жизни — "просыпаться каждый день, соблюдать распорядок дня снова и снова"

"Мне так надоела моя жизнь, что когда я случайно наткнулся на видео создателя Van Life в своей ленте новостей в Facebook. И эта идея захватила меня, ведь этот образ жизни выглядел веселым, беззаботным и свободным от лишних обязанностей", — написал автор письма.

И однажды он решился — мужчина бросил свою работу, продал дом и купил фургончик, чтобы осуществить мечту жизни — "путешествовать по миру".

"Я думал, что моя семья поддержит меня. Но вместо этого они начали думать, что я сошел с ума. Даже мои дети уверены, что у меня психическое расстройство, и постоянно звонят мне, спрашивают как я и как у меня дела. Но сейчас я — счастлив как никогда", — пишет мужчина и думает о том, как заставить его семью "принять меня нового".

Редакторы издания The Sun в своем ответе автору письма пишут, что для родных "может быть действительно трудно, когда самые близкие люди не понимают вашего выбора".

"Однако попробуйте помнить, что это довольно драматическая перемена для вас, и для них естественно волноваться. Возможно, вы сможете поговорить с ними еще раз и объяснить, что вы чувствуете, что живете настоящей жизнью, и как хотите", — говорится в ответе реакции, и добавляют, что со временем его родные увидят, что мужчина счастлив и живет своей жизнью, а выбор героя "со временем примут".

Напомним, Фокус писал, что одна семья обустроила на барже "плавучий дом". Пара похвастались результатами реконструкции, в частности показали свою кухню и открытую зону для барбекю.

Также мы рассказывали, что пара сделала из пожарной машины 2-этажный дом на колесах. Ремонт супруги документируют в своих социальных сетях, отвечая на сотни вопросов от любознательных зрителей, которые хвалят их за нестандартное мышление и смелость в реализации планов.