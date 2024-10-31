Британец решил кардинально изменить жизнь из-за работы: что он сделал

Мужчина признается, что загорелся этой идеей после лет скучной жизни. Хотя его родственники не приняли его решение, но он чувствует себя счастливым и хочет путешествовать по миру.

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54-летний мужчина в Великобритании решил изменить свой ритм жизни, купил минивэн и захотел жить в фургоне с любимыми собаками. Его поступок не очень одобрила его родня, считая, что он сошел с ума, пишет британский таблоид"The Sun".

В письме в редакцию мужчина рассказал, что он давно разведен, имеет троих взрослых детей и более 30 лет работал бухгалтером. Ему было уже невыносимо повторять привычный ритм жизни — "просыпаться каждый день, соблюдать распорядок дня снова и снова"

"Мне так надоела моя жизнь, что когда я случайно наткнулся на видео создателя Van Life в своей ленте новостей в Facebook. И эта идея захватила меня, ведь этот образ жизни выглядел веселым, беззаботным и свободным от лишних обязанностей", — написал автор письма.

И однажды он решился — мужчина бросил свою работу, продал дом и купил фургончик, чтобы осуществить мечту жизни — "путешествовать по миру".

"Я думал, что моя семья поддержит меня. Но вместо этого они начали думать, что я сошел с ума. Даже мои дети уверены, что у меня психическое расстройство, и постоянно звонят мне, спрашивают как я и как у меня дела. Но сейчас я — счастлив как никогда", — пишет мужчина и думает о том, как заставить его семью "принять меня нового".

Редакторы издания The Sun в своем ответе автору письма пишут, что для родных "может быть действительно трудно, когда самые близкие люди не понимают вашего выбора".

"Однако попробуйте помнить, что это довольно драматическая перемена для вас, и для них естественно волноваться. Возможно, вы сможете поговорить с ними еще раз и объяснить, что вы чувствуете, что живете настоящей жизнью, и как хотите", — говорится в ответе реакции, и добавляют, что со временем его родные увидят, что мужчина счастлив и живет своей жизнью, а выбор героя "со временем примут".

Напомним, Фокус писал, что одна семья обустроила на барже "плавучий дом". Пара похвастались результатами реконструкции, в частности показали свою кухню и открытую зону для барбекю.

Также мы рассказывали, что пара сделала из пожарной машины 2-этажный дом на колесах. Ремонт супруги документируют в своих социальных сетях, отвечая на сотни вопросов от любознательных зрителей, которые хвалят их за нестандартное мышление и смелость в реализации планов.