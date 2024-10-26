Пара сделала из пожарной машины 2-этажный дом на колесах: как они там живут

Ремонт супруги документируют в своих социальных сетях, отвечая на сотни вопросов от любознательных зрителей, которые хвалят их за нестандартное мышление и смелость в реализации планов.

Related video

Супружеская пара Джон и Джесс из Великобритании превратили старую пожарную машину стоимостью 31 тыс. фунтов стерлингов (1,7 млн грн) в роскошный 2-этажный домик на колесах. Помещение со всеми удобствами полностью оборудовано бытовой техникой и функциональной мебелью. О трансформации они рассказывают на своем YouTube-канале True Blue Travellers.

До завершения строительства еще несколько недель, но хозяева уже называют ориентировочную стоимость ремонта — 14 тысяч фунтов стерлингов (около 753 тыс. грн).

Чтобы внутри было больше места, они построили новую инновационную крышу, а также сделали все необходимое для обеспечения водонепроницаемости и защиты помещения от жуков и других вредителей.

Супруги выбрали для кухонной столешницы и письменного стола массив дерева из-за его эстетичного внешнего вида, легкого веса и общего удобства в использовании. Единственный недостаток такой поверхности, по их словам, заключается в том, что она склонна к деформации.

Пара даже своими силами провела электричество в домике на колесах, однако Джесс призывает всех, кто нервничает из-за этого, обратиться за помощью к профессионалам.

"Есть компании, которые проектируют для вас всю электрическую систему. Просто нужно сказать, чего вы хотите, и они скажут, какие кабели и батареи нужны", — говорит она.

Джон и Джесс также купили индукционную плиту, которая является мобильной и очень удобной в использовании, и разработали для себя уникальную кровать, положив матрас на выдвижные панели. Однако большую часть времени они планируют спать на роскошной раздвижной крыше машины.

Весь ремонт британцы документируют в своих социальных сетях, отвечая на сотни вопросов от любознательных зрителей, которые хвалят их за нестандартное мышление и смелость в реализации планов.

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летний Дейл Ренкмор и 26-летняя Нэнси Керина из Лондона (Великобритания) за год сэкономили на аренде жилья 10 тысяч фунтов стерлингов (около 531 тыс. грн), приобретя и отремонтировав старую узкофюзеляжную лодку 1970-х годов. Пара не хотела связываться с ипотекой, поэтому это оказалось идеальным решением жилищного вопроса.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.