Пара зробила з пожежної машини 2-поверховий будинок на колесах: як вони там живуть

Ремонт подружжя документує у своїх соціальних мережах, відповідаючи на сотні запитань від допитливих глядачів, які хвалять їх за нестандартне мислення та сміливість у реалізації планів.

Related video

Подружня пара Джон та Джесс з Великої Британії перетворили стару пожежну машину вартістю 31 тис. фунтів стерлінгів (1,7 млн грн) на розкішний 2-поверховий будиночок на колесах. Помешкання з усіма вигодами повністю обладнане побутовою технікою та функціональними меблями. Про трансформацію вони розповідають на своєму YouTube-каналі True Blue Travellers.

До завершення будівництва ще кілька тижнів, але господарі уже називають орієнтовну вартість ремонту — 14 тисяч фунтів стерлінгів (близько 753 тис. грн).

Щоб всередині було більше місця, вони побудували новий інноваційний дах, а також зробили все необхідне задля забезпечення водонепроникності та захисту помешкання від жуків та інших шкідників.

Подружжя обрало для кухонної стільниці та письмового столу масив дерева через його естетичний зовнішній вигляд, легку вагу та загальну зручність у використанні. Єдиний недолік такої поверхні, за їхніми словами, полягає у тому, що вона схильна до деформації.

Пара навіть власноруч провела електрику у своєму будиночку на колесах, однак Джесс закликає всіх, хто нервує через це, звернутися за допомогою до професіоналів.

"Є компанії, які проєктують для вас усю електричну систему. Просто потрібно сказати, чого ви хочете, і вони скажуть, які кабелі та батареї потрібні", — каже вона.

Джон та Джесс також купили індукційну плиту, яка є мобільною та дуже зручною у використанні, й розробили для себе унікальне ліжко, поклавши матрац на висувні панелі. Однак більшу частину часу вони планують спати на розкішному розсувному даху машини.

Весь ремонт британці документують у своїх соціальних мережах, відповідаючи на сотні запитань від допитливих глядачів, які хвалять їх за нестандартне мислення та сміливість у реалізації планів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річний Дейл Ренкмор та 26-річна Ненсі Керіна з Лондона (Велика Британія) за рік заощадили на оренді житла 10 тисяч фунтів стерлінгів (близько 531 тис. грн), придбавши й відремонтувавши старий вузькофюзеляжний човен 1970-х років. Пара не хотіла зв’язуватися з іпотекою, тож це виявилось ідеальним розв'язання житлового питання.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (близько 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.