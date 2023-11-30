Тітка перетворила старий вагончик на омріяну кімнату для племінника (фото)

На дивовижну трансформацію знадобилося всього шість днів й близько 21 тисячі гривень.

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Британка Лорен Френсіс з Вест Мідлендса розповіла, як за лічені дні перетворила старий трейлер, придбаний всього за 450 фунтів стерлінгів (близько 21 тисячі гривень), на ідеальне чоловіче лігво для свого племінника. У соцмережі TikTok вона опублікувала відео до та після неймовірної трансформації.

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На ролику жінка спершу демонструє кімнату до ремонту. Видно, що приміщення дуже захаращене й виглядає так, наче там роками ніхто не прибирав. Дивани з рум’яно-рожевою оксамитовою оббивкою завалені одягом та побутовим причандаллям, а на підлозі постелений огидний сірий ламінат.

"Привезли трейлер за 450 фунтів стерлінгів, щоб переселити сюди свого племінника. Подивимося, що ми можемо з цим зробити", – зазначила вона в описі до відео.

Минуло не так багато часу і Лорен похизувалась результатом. Жінка пофарбувала стіни в темно-синій колір, замість двох односпальних ліжок змайструвала єдину платформу з пружним матросом, у куточку поставила ігрове крісло та комп’ютером – стратегічно важливі речі для юнака. Усе це задекорувала кількома сувенірами на згадку про його улюблену футбольну команду.

"Тепер у нього є своя маленька чоловіча печера", – каже Лорен.

До та після ремонту Фото: tiktok.com/@lflbroadhurst До та після ремонту Фото: tiktok.com/@lflbroadhurst

На дивовижну трансформацію Лорен знадобилося всього шість днів. Її ролик швидко завірусився у TikTok. У коментарях користувачі мережі хвалять британку за неймовірну роботу, виконану своїми руками.

До та після ремонту Фото: tiktok.com/@lflbroadhurst До та після ремонту Фото: tiktok.com/@lflbroadhurst

"Чудово, ваш племінник має бути щасливим з того, що ви у нього є", "Лорен, це дивовижно! Мені теж потрібно кілька таких вагончиків для моєї сім'ї", "Фантастично, ти – молодець", "Геніально", – пишуть вони.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дизайнера інтер’єрів Рейчел з Великої Британії, котра завоювала величезну аудиторію у соціальних мережах, зокрема в Instagram, завдяки професійним порадам, як із мінімальним бюджетом можна переобладнати свою оселю у "райський куточок". Рейчел зізнається, що є прихильницею інтер’єрів з акцентом на яскраві життєрадісні кольори, що підкреслюють її креативність та сприяють самовираженню.

Окрім того, ми розповідали, як британці вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Зараз приміщення виглядає, наче зі сторінок модних журналів.