Менш ніж за 1 долар. У селі продають будинок з чудовим краєвидом на долину (фото)

На земельній ділянці довкола бунгало є можливість добудови. У майбутньому приміщення можна здавати в оренду на Airbnb.

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У шахтарському селищі Крамлін, що у британському графстві Уельс, старі будиночки з усім майном продаються всього по 50 пенсів (меншого одного долара). Про це повідомляє місцеве видання Wales Online.

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Бунгало збудовані з гофрованих листів. На жаль, рієлтори не показали, який вигляд приміщення мають зсередини, але уже зараз можна побачити, що з їхніх терас відкривається чудовий краєвид на сусідню долину.

Окрім того, на ділянці можна щось добудувати у майбутньому. Для цього спершу потрібно купити землю на аукціоні й отримати усі необхідні погодження та документи для перепланування.

"Два жерстяні бунгало наразі у поганому стані, тож потребують капітальної реконструкції. Проте вони ціняться через гарний краєвид і можливість добудови. Як варіант, їх без проблем можна здавати в оренду на Airbnb", – каже Шон Ропер, представник аукціону Paul Fosh Auctions.

Бунгало у селищі Крамлін, Велика Британія Фото: Paul Fosh Auctions

Повідомляється, що у селі Крамлін є усі комунікації, а найближчі торгові центри розташовані на південь від шосе A4042, в сусідніх містах – Ньюбрідж та Кумбран.

В одному з бунгало є вітальня, дві спальні, кухня та туалет, а в іншому – вітальня, спальня і кухня. Щодо земельної ділянки, то там цілком вистачає вільної території з усіх боків, а також є місце для паркування автомобіля.

Онлайн-аукціон Paul Fosh Auctions почнеться 12 грудня і завершиться 14 грудня о 17:00.

Бунгало у селищі Крамлін, Велика Британія Фото: Paul Fosh Auctions Бунгало у селищі Крамлін, Велика Британія Фото: Paul Fosh Auctions

Нагадаємо, раніше Фокус писав про будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США), що здобув широку популярність після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар. Останніми роками будинок пустував і за цей час будівля неабияк занепала. Нині в ньому практично нічого немає, крім кількох шаф і старої сантехніки.

Також ми розповідали історію жінки, яка переїхала в будинок на краю скелі. Перед отриманням ключів Енджі Вілсон була попереджена про загрозу, що насувається. Однак жінка просто закохалася в чудовий краєвид на море. Вона заявила, що вирішила ризикнути, оскільки "не може жити вічно".