Сім'я витратила $600 тисяч на ремонт будинку, який більше їм не належить (фото)

Лорна та її чоловік Іан Тенісвуд вирішили купити будинок за 50 тисяч доларів 2021 року після того, як суд із дрібних позовів ухвалив, що будівлю продадуть з аукціону для врегулювання платіжної суперечки.

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Подружня пара витратила 600 000 доларів на ремонт будинку на березі затоки, але Міністерство юстиції Канади повідомило їм, що вони не можуть його продати, звинувативши місцеву владу в незаконному виставленні майна на аукціон. Про це пише FOX News.

Лорна та її чоловік Іан Тенісвуд, які займаються ремонтом будинків, виконували роботи в прибережному будинку з чотирма спальнями й маяком, що виходить на затоку Фанді, в Гемптоні, Нова Шотландія (Канада).

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За словами подружжя, вони вирішили купити будинок за 50 тисяч доларів 2021 року після того, як суд з дрібних позовів ухвалив, що будівлю продадуть з аукціону для врегулювання платіжної суперечки між ними і колишнім власником Мехді Матіном. Коли Лорна та Іан після реставрації житла зібралися його продати, Міністерство юстиції заборонило їм це зробити. Проти них було подано позов. Представники влади заявили, що місцеве управління шерифа, яке проводило аукціон, не повідомило Матіна про те, що його майно було виставлено на продаж. На той час Тенісвуди вже вклали 600 тисяч доларів у ремонт.

"Я ненавиджу його. Це чудовий будинок. Але він просто зіпсований. Це в'язниця, яку ми самі створили. У дев'яти різних урядових департаментах 42 співробітники активно працюють над тим, щоб знайти законний спосіб виселити нас із цього будинку і передати ключі колишньому власнику. Ми не вважали, що це ризик, який не окупиться. Ми були впевнені, що зможемо перетворити це на перлину", — розповіла журналістам Лорна Тенісвуд.

Лорна та Іан Тенісвуд придбали на аукціоні історичний будинок у Новій Шотландії Фото: CTV News

Пара продала свій попередній будинок, щоб фінансувати свій план із продажу будинку в Гемптоні. Усього за кілька тижнів після виставлення нерухомості на продаж у липні 2022 року генеральний прокурор Нової Шотландії наклав арешт на неї, стверджуючи, що житло не належить Тенісвудам і має бути повернуто попередньому власнику.

"Шок від того, що в тебе відбирають будинок, навіть не попередивши про це. Це найстрашніше. Це неправильно. Я хочу повернути свій будинок, свою землю і отримати гроші за свій біль. Мільйони доларів — ось скільки коштує мій біль", — сказав CTV Матін, художник із Нью-Йорка.

Попередній власник будинку Мехді Матін Фото: CTV News

Матін спочатку найняв Тенісвудів для ремонту будинку у Гемптоні, але відмовився платити їм у повному обсязі через розбіжності з приводу виконаних робіт, і вони звернулися до суду за дрібними позовами 2020 року. Після того як він не відповів на листи з департаменту шерифа про те, що його житло можуть продати з аукціону, щоб розплатитися з реставраторами, нерухомість виставили на продаж.

"Я ніколи не отримував цих листів. Ви збираєтеся відібрати мій будинок на підставі електронного листа? Зателефонуйте мені", — додав законний власник.

За даними CTV, Матін може повернути собі нещодавно відремонтований будинок залежно від результатів розгляду позову Тенісвудів. Судовий розгляд призначено на серпень 2024 року.

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