"Проста помилка": квартира жінки виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю (відео)

Жінка розповіла про те, як у її квартирі з'явилася гниль через "просту помилку", яку вона зробила. Вона також розповіла, як її прибрати й уникнути її появи.

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Жінка, чия квартира виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю, розповіла, як це сталося. Вона назвала головні помилки у своєму ролику в TikTok.

Відеозапис став вірусним і швидко набрав понад 5,2 мільйона переглядів.

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Жінка розповіла про те, як її квартира вкрилася чорною цвіллю через "просту помилку", яку вона зробила. Вона поділилася фотографіями в інтернеті, коли намагалася навести лад у своїй квартирі, і попередила інших про те, як це сталося. Жінка також розповіла, як уникнути появи гнилі.

Вона зізналася, що відчула себе "огидно", коли вперше помітила плісняву у своєму будинку, і розповіла, що у цього було "дві причини".

"Здебільшого я досадую на себе за те, що не усвідомила цього раніше. У мене було розбите вікно, що стало однією з причин появи цвілі. У ньому є щілини, і в них накопичується волога. Коли в будинку накопичується волога, якій нікуди діватися, вона з часом перетворюється на чорну цвіль, якщо з нею не боротися. Саме тому важливо усувати будь-які скупчення вологи, особливо конденсату, оскільки він може перерости в плісняву і викликати цілу низку неприємних захворювань", — сказала вона.

Другою причиною утворення цвілі стало те, що жінка не давала повітрю циркулювати, оскільки поставила вішалку для одягу навпроти вікна.

Жінка зазначила, що вдячна за те, що в неї є дім, але додала, що з цією квартирою постійно виникають проблеми. Вона також зізналася, що недостатньо добре оглянула житло перед переїздом. Жінка показала, як протирає вікна та підвіконня мильним розчином, щоб видалити цвіль, а потім перефарбовує стіни навколо.

Користувачка TikTok поставила біля вікна папороть, а також ароматизовану свічку. На закінчення свого відеоролика вона сказала, що господар квартири залатав дірки, щоб волога більше не потрапляла всередину.

Один із глядачів закликав жінку переконатися, що весь одяг, який був біля вікна, випраний. Жінка відповіла, що частину її речей довелося викинути.

Раніше Фокус повідомляв, що розкішний палац, у якому влаштовували бали, гниє і руйнується. У готелі Paradiso Sul Mare колись збиралася багата європейська еліта для показів мод та ігор у нічному казино. Відтоді це місце відпочинку занепало.

Також стало відомо, що жінка живе в покинутій лікарні, щоб менше платити. Аїша Барратт, яка раніше жила у вікторіанському будинку, показала своє нове житло в серії з 3 роликів у TikTok і зібрала понад сім мільйонів переглядів. Тисячі людей ставили запитання і відзначали незвичайну обстановку.