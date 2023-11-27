Семья потратила $600 тысяч на ремонт дома, который больше им не принадлежит (фото)

Лорна и ее муж Иан Теннисвуд решили купить дом за 50 тысяч долларов в 2021 году после того, как суд по мелким искам постановил, что здание будет продано с аукциона для урегулирования платежного спора.

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Супружеская пара потратила 600 000 долларов на ремонт дома на берегу залива, но Министерство юстиции Канады сообщило им, что они не могут его продать, обвинив местные власти в незаконном выставлении имущества на аукцион. Об этом пишет FOX News.

Лорна и ее муж Иан Теннисвуд, занимающиеся ремонтом домов, выполняли работы в прибрежном доме с четырьмя спальнями и маяком, выходящим на залив Фанди, в Хэмптоне, Новая Шотландия (Канада).

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По словам супругов, они решили купить дом за 50 тысяч долларов в 2021 году после того, как суд по мелким искам постановил, что здание будет продано с аукциона для урегулирования платежного спора между ними и прежним владельцем Мехди Матином. Когда Лорна и Иан после реставрации жилья собрались его продать, Министерство юстиции запретило им это сделать. Против них был подан иск. Представители властей заявили, что местное управление шерифа, проводившее аукцион, не уведомило Матина о том, что его имущество было выставлено на продажу. К тому времени Теннисвуды уже вложили 600 тысяч долларов в ремонт.

"Я ненавижу его. Это замечательный дом. Но он просто испорчен. Это тюрьма, которую мы сами создали. В девяти различных правительственных департаментах 42 сотрудника активно работают над тем, чтобы найти законный способ выселить нас из этого дома и передать ключи бывшему владельцу. Мы не считали, что это риск, который не окупится. Мы были уверены, что сможем превратить это в жемчужину", — рассказала журналистам Лорна Теннисвуд.

Лорна и Иан Теннисвуд приобрели на аукционе исторический дом в Новой Шотландии Фото: CTV News

Пара продала свой предыдущий дом, чтобы финансировать свой план по продаже дома в Хэмптоне. Всего через несколько недель после выставления недвижимости на продажу в июле 2022 года генеральный прокурор Новой Шотландии наложил арест на нее, утверждая, что жилье не принадлежит Теннисвудам и должно быть возвращено предыдущему владельцу.

"Шок от того, что у тебя отбирают дом, даже не предупредив об этом. Это самое страшное. Это неправильно. Я хочу вернуть свой дом, свою землю и получить деньги за свою боль. Миллионы долларов — вот сколько стоит моя боль", — сказал CTV Матин, художник из Нью-Йорка.

Предыдущий владелец дома Мехди Матин Фото: CTV News

Матин первоначально нанял Теннисвудов для ремонта дома в Хэмптоне, но отказался платить им в полном объеме из-за разногласий по поводу выполненных работ, и они обратились в суд по мелким искам в 2020 году. После того как он не ответил на письма из департамента шерифа о том, что его жилье может быть продано с аукциона, чтобы расплатиться с реставраторами, недвижимость была выставлена на продажу.

"Я никогда не получал этих писем. Вы собираетесь отобрать мой дом на основании электронного письма? Позвоните мне", — добавил законный владелец.

По данным CTV, Матин может вернуть себе недавно отремонтированный дом в зависимости от результатов рассмотрения иска Теннисвудов. Судебное разбирательство назначено на август 2024 года.

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