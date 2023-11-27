Дом миллионера: блогеры показали заброшенный особняк звезды NBA за $10 млн (видео)

Роскошное жилье было покинуто спортсменом в спешке. В нем остались шикарные дизайнерские вещи и дорогая обувь, а также два дорогих автомобиля в гараже.

Related video

Особняк стоимостью 10 млн долларов, принадлежавший профессиональному баскетболисту из США, оказался заброшенным вместе с кучей дорогих вещей и даже пистолетом. Об этом рассказали городские исследователи Зек и Мэй в своем ролике на YouTube-канале Urbax Vibes.

В огромном поместье площадью 18 000 кв. футов (1672 кв. метры) с мраморными полами имеется 10 спален и 10 ванных комнат.

Важно

Любимое место знаменитостей: отель в скале на краю озера 20 лет борется со стихией (фото)

Удивительная история была показана командой Urbax Vibes, которая посетила особняк стоимостью 10 млн долларов и исследовала его многочисленные комнаты. Бесстрашные исследователи Зек и Мэй не шумели, находясь внутри, так как знали, что есть крошечный шанс, что кто-то может вернуться. Но особняк оказался совершенно безлюдным.

Самым странным во время экскурсии по зданию было то, что оно оказалось полным вещей бывших жильцов. В один момент городским исследователям казалось, что в доме никого нет, а в другой — что в соседней комнате рассматривает множество одежды, обуви и украшений. Некоторые комнаты были в первозданном виде, но другие выглядели так, словно в них происходила драка — по крайней мере, они представляли интерес для диких животных.

Внутри особняка за 10 млн долларов Фото: Youtube/Urbax Vibes

Зек и Мэй держали в секрете личность звезды НБА и не давали никаких подсказок о причинах его ухода. Когда они обнаружили его имя на обуви, изготовленной по индивидуальному заказу, то размыли кадры, чтобы его нельзя было прочитать.

Некоторые шкафы были забиты дизайнерской одеждой, как мужской, так и женской, и на многих из них еще сохранились бирки. В нескольких комнатах стояли новогодние елки, что свидетельствовало о том, что жильцы уехали накануне или сразу после праздника.

Многие оставленные вещи выглядели так, как будто их разгромили, но в других комнатах все было аккуратно и убрано. Судя по состоянию сада, хозяева уехали давно, а возле баскетбольной площадки была замечена лиса.

Мэй и Зак нашли в гараже два дорогих автомобиля Фото: Youtube/Urbax Vibes

В спальне хозяев на полу были разбросаны вещи, но телевизор в огромной комнате был на месте, что позволило предположить, что беспорядок мог быть вызван не грабителями. Однако самая шокирующая находка была сделана, когда Зек обнаружил валявшийся внизу пистолет. В гараже, рассчитанном на четыре машины, были оставлены два автомобиля. Volkswagen был припаркован с опущенными стеклами, а рядом с ним стоял Mercedes с модным синим салоном.

"Мы закончили исследовать этот сумасшедший особняк миллионера. Я не могу поверить в то, что здесь есть такие вещи", — сказала Мэй в конце их экскурсии.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры раскрыли тайны особняка, принадлежавшего семье бен Ладена. Жилье пустует с момента терактов 11 сентября 2001 года. Когда-то в нем жил Халил бен Ладен — один из 54 братьев и сестер Усамы бен Ладена.

Также стало известно, что яма в дороге позволила найти древние туннели под городом. Секретные проходы относят к периоду Гражданской и Второй мировой войн в Англии. Их длинна измеряется километрами, а некоторые люди уверенны, что внутри обитают привидения.