Любимое место знаменитостей: отель в скале на краю озера 20 лет борется со стихией (фото)

Некогда популярная достопримечательность приобрела известность благодаря своему расположению и кухне. Посетители ресторана могли наслаждаться свежей форелью, выловленной прямо из озера.

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В Италии отель, расположенный на скале, пытается выжить после того, как в течение 20 лет подвергался разрушительному воздействию стихии. Об этом пишет Daily Star.

Небольшая гостиница рядом с дорогой Ponale, получившая название "Casa della Trota" (что переводится как "Дом форели"), уже более двух десятилетий стоит на краю голубого озера Гарда и гниет под воздействием сил природы.

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Отель в скале расположен в деревушке Бьяцеса на озере Гарда в Италии. Некогда популярная достопримечательность приобрела известность благодаря своему расположению и кухне. Посетители ресторана могли наслаждаться свежей форелью, выловленной прямо из озера, обедая на свежем воздухе. С течением времени здание, принадлежащее Франческе Чиччарелло и ее мужу Эмануэле Лаццара, расширилось, превратившись из ресторана в отель.

Это здание является частью истории туризма в Альто Гарда, и за годы своего существования здесь побывало множество знаменитостей.

Независимо от изменений, которые происходили на территории комплекса, его название оставалось неизменным на протяжении всей его истории, чтобы нести в себе первоначальную идею, характерную для этого уникального места. По имеющимся данным, история этого знаменитого места начинается примерно в 1600 году, а письменные документы, датируемые 1830 годом, подтверждают его существование на тот момент.

Отель в скале, расположен в деревушке Бьяцеса на озере Гарда в Италии Фото: youtube/@Luoghi Abbandonati

Семья Франчески стала владельцем этого заведения, передавая управление и все связанные с ним обязанности из поколения в поколение. После долгих лет бюрократических проволочек она и ее супруг наконец-то получили лицензию на реконструкцию этого заведения и начали возрождать его.

Более двух десятилетий ресторан, превращенный в гостиницу, оставался заброшенным, но супруги, отвечающие за проект реставрации, намерены возродить его и вернуть ему былую славу.

Они планируют превратить его в гостинично-туристическую резиденцию с жилыми помещениями, комнатами и рестораном.

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