"Здесь кто-то был": блогеры раскрыли тайны особняка, принадлежавшего семье бен Ладена (видео)

Жилье пустует с момента терактов 11 сентября 2001 года. Когда-то в нем жил Халил бен Ладен — один из 54 братьев и сестер Усамы бен Ладена.

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Поместье на берегу озера во Флориде (США), принадлежавшее Халилю бен Ладену, остается пустым более 20 лет после того, как его покинули после событий 11 сентября 2001 года. Здание заброшенное и местами покрыто мхом, но в нем сохранились свидетельства былой славы. Об этом рассказала пара блогеров в своем ролике на YouTube-канале Urbax Vibes.

Тайны особняка, принадлежавшего семье бен Ладена, раскрыла пара городских исследователей. Зек и Мэй, ведущие канала Urbax Vibes на YouTube, посетили особняк во Флориде.

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Особняк в Окленде пустует с момента терактов 11 сентября 2001 года в США. Когда-то в нем жил Халил бен Ладен — один из 54 братьев и сестер Усамы бен Ладена. Члены семьи быстро покинули Америку из соображений безопасности. Особняк в средиземноморском стиле остается пустым уже более 20 лет.

Внутри все выглядит так, как будто здесь были оставлены какие-то строительные материалы, а отсутствие граффити или актов вандализма создает впечатление, что за поместьем кто-то присматривает. Особняк расположен на берегу озера Джонс и включает в себя 1 200 футов (чуть более 365 метров) частной береговой линии, пять спален и пять ванных комнат, гараж на четыре машины, конюшню и каретный дом.

Халиль бен Ладен купил это поместье для своей жены в качестве свадебного подарка в 1980 году за сумму, эквивалентную примерно 1,3 млн фунтов стерлингов.

Особняк расположен на берегу озера Джонс Фото: Youtube/Urbax Vibes

Осмотрев дом, который был построен в 1928 году, задолго до появления бен Ладенов, исследователи быстро обнаружили в нем некоторые роскошные элементы. На кухне они заметили выдвижной тостер, а в одной из ванных комнат — джакузи с впечатляющим видом на береговую линию. Наряду с люстрами и красивыми лестницами в одной из гостиных вдоль стены располагался фонтан. В одной из больших комнат была устроена галерея.

Зек и Мэй заметили открытые окна, когда подошли к головному зданию. Еще больше следов недавней активности они заметили, когда добрались до одного из туалетов наверху.

"Здесь кто-то был. Кто-то определенно пользовался этим туалетом", — сказал Зек.

Бассейн, выглядевший когда-то очень нарядно, теперь зарос мхом Фото: Youtube/Urbax Vibes

Возле дома они столкнулись с несколькими местными жителями. Один из них рассказал историю о том, как Халилю бен Ладену и его семье разрешили вылететь из страны 12 сентября 2001 года после теракта, несмотря на то, что все остальные самолеты были посажены на землю по всей стране. Им пришлось все бросить, так как они очень торопились уехать.

Бассейн, выглядевший когда-то очень нарядно, теперь зарос мхом, а роскошный особняк превратился в застывшую во времени реликвию.

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