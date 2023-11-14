"Рай у моря": роскошный дворец, в котором устраивали балы, гниет и разрушается (видео)

В отеле Paradiso Sul Mare когда-то собиралась богатая европейская элита для показов мод и игр в ночном казино. С тех пор это место отдыха пришло в упадок.

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В Италии дворец, построенный для приема важных гостей, был разрушен спустя всего столетие после своего возведения. Некогда роскошное здание показали авторы YouTube-канала Abandoned Central.

Дворец Paradiso Sul Mare, что в переводе означает "рай у моря", был возведен в приморском городке Анцио (Италия) примерно в 50 км к югу от Рима. Когда-то внутри находился потрясающий бальный зал, украшенный мраморными статуями и люстрами. Ранее в дворце собиралась богатая европейская элита для показов мод и игр в ночном казино. С тех пор это место отдыха пришло в упадок.

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С самого начала здание было предназначено для отдыхающих высшего класса, где они могли бы устраивать такие пышные мероприятия, как показы мод, корпоративные праздники и танцевальные вечера. Однако после Второй мировой войны, когда часть территории Италии была разрушена, судьба дворца пошла наперекосяк, и теперь он выглядит совсем не так, как в дни своей былой славы.

Авторы ролика отмечают, что спроектированный в 1919 году отель Paradiso Sul Mare был вдохновлен течением модерн, которое легло в основу европейской архитектуры рубежа XX века. Он был построен по заказу предпринимателя и мэра Анцио Джузеппе Полли и открыт в 1924 году.

Дворец на берегу моря сразу же завоевал репутацию излюбленного места утонченных и творческих людей, и многие считали, что его успех в качестве культурного центра практически гарантирован. В то время прибрежные регионы Италии переживали экономический бум, и в такие районы, как Анцио, стекались инвестиции богатых бизнесменов.

Некогда величественный дворец пришел в упадок Фото: Youtube/abandonedcentral

Пять этажей Paradiso Sul Mare залиты естественным светом благодаря мансардным окнам и впечатляющим видам на Тирренское море. Во всем интерьере дворца присутствовали произведения искусства, нарисованные вручную. Однако судьба дворца, видимо, была предрешена после прихода к власти Муссолини и установления фашистского режима. В соответствии с его концепцией развития страны, граждане отказывались от роскоши в пользу национализма, единства и преданности своим правителям.

Вскоре дворец перестал привлекать туристов и на протяжении десятилетий оставался без должного внимания.

Ситуация изменилась к худшему, когда во время Второй мировой войны дворец был превращен в военную базу. В 1960-х годах по решению местных властей дворец был переоборудован под школу. Однако использовалась только часть здания, а остальное оставалось пустым, и всего через 10 лет школа была закрыта, так как не смогла привлечь учеников.

В 1960-х годах по решению местных властей дворец был переоборудован под школу Фото: Youtube/abandonedcentral

В дальнейшем здание использовалось в качестве учебного центра для работников сферы обслуживания и туризма, но все равно не поддерживалось в надлежащем состоянии, и в 2015 году оно было полностью заброшено. После этого дворец стал разрушаться и приходить в упадок.

В настоящее время дворец находится в собственности города и используется в качестве хранилища для близлежащего музея.

Ранее Фокус сообщал, что заброшенная гостиница стоимостью 1,6 млрд фунтов никогда не принимала людей. Многих людей впечатляет высота 330-метрового здания, но у него есть существенный недостаток. В нем еще никто не останавливался. Если бы отель был открыт в 1989 году, как планировалось, он стал бы самым высоким в мире.

Также стало известно, что блогер показал заброшенный дом, который застыл во времени. В здании с выбитыми окнами до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка Базз Лайтер и старая лошадка-качалка.