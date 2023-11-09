Хранит тайны: "застывший во времени" магазин не продал ни одного товара с 1970 года (фото)

Помещение радует людей своим дизайном 1970-х годов. Внутри магазина до сих пор сохранились бренды таких продуктов как, Guinness, Rowntree's и Princes Salmon. В настоящее время заведение является успешным музеем.

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В Великобритании магазин Фрэнка Эллиотта в Солташе (Корнуолл) обслуживал покупателей почти 70 лет, а затем закрылся в начале 1970-х годов, когда владелец не захотел переходить на новую валюту. Об этом пишет The Mirror.

Удивительные фотографии показывают заведение, которое превратилось в "капсулу времени" и закрылось более 50 лет назад.

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Магазин Эллиота был открыт в 1902 году и окончательно закрыт в 1971 году после того, как Фрэнк Эллиот, которому тогда было 72 года, не захотел следовать изменениям с британской валютой. Фрэнк закрыл свою торговую точку вскоре после введения десятичной системы, но сохранил ее в прежнем виде вплоть до своей смерти в 1995 году.

На фотографиях видно, что в магазине до сих пор сохранились бренды таких продуктов, как Guinness, Rowntree's и Princes Salmon. Помещение радует посетителей своим дизайном 1970-х годов. В настоящее время заведение является успешным музеем, управляемым Обществом защиты Тамара.

Внутри магазина до сих пор сохранились бренды таких продуктов как, Guinness, Rowntree's и Princes Salmon Фото: SWNS

73-летний Джерри Свитс, который помогает управлять музеем вместе с другими волонтерами и попечителями, говорит, что это был "уникальный" взгляд на жизнь в XX веке.

"Этот дом представляет собой удивительную часть социальной истории. Он хранит тайны. Фрэнк прожил в магазине вместе со своей семьей почти всю свою жизнь — с 1902 по 1995 год. Он дает редкое представление о том, какой была жизнь в XX веке, когда происходило так много перемен. Фрэнк был пожилым джентльменом, которого приучили к использованию мер и весов старого образца, а также валюты. Поэтому, когда приняли десятичную систему исчисления, он не захотел принимать в этом участие. Он не хотел меняться, как и многие владельцы магазинов определенного поколения. Они, как и многие другие люди, боялись перемен и того, что они означают. Это был во многом культурный вопрос, и в его понимании все работало хорошо. Но, возможно, он не учитывал общую картину", — сказал Джерри.

В магазине десятилетиями хранили запасы товаров в том виде, в каком он находится сейчас Фото: SWNS

Несмотря на то, что магазин был закрыт, он десятилетиями хранил в нем запасы товаров в том виде, в каком он находится сейчас. Городской совет пытался в течение многих лет взимать с него плату за ведение бизнеса, но мужчина победил их в суде.

"Некоторые из найденных там предметов просто удивительны. Некоторые из них — настоящие исторические сокровища, которые мы даже не могли идентифицировать, пока не исследовали их", — добавил Джерри.

Помещение радует людей своим дизайном 1970-х годов Фото: SWNS

По словам волонтеров, несмотря на небольшие размеры музея, он подвергся той же проверке, что и крупные музеи, такие как Музей Виктории и Альберта в Лондоне.

"Это было очень сложно и потребовало много времени для понимания, поскольку, в отличие от музея V&A, мы не были опытными сотрудниками. Мы были небольшой группой пожилых добровольцев, не имевших ни малейшего представления о том, что мы делаем. В конце концов, с первой попытки нам это удалось, и сегодня это фантастический музей. Сейчас мы пытаемся оцифровать все, что требуется от музея, но надеемся, что когда-нибудь люди смогут получить доступ ко всем нашим архивам через интернет. Сегодня к нам приходит очень много посетителей — многие из них пожилые люди, которые могут заново пережить свою молодость благодаря давно забытым брендам и товарам, которые можно увидеть в магазине", — заявил управляющий музеем.

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