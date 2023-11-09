Зберігає таємниці: "застиглий у часі" магазин не продав жодного товару з 1970 року (фото)

Приміщення радує людей своїм дизайном 1970-х років. Усередині магазину досі збереглися бренди таких продуктів як, Guinness, Rowntree's і Princes Salmon. Нині заклад є успішним музеєм.

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У Великій Британії магазин Френка Елліотта в Солташі (Корнуолл) обслуговував покупців майже 70 років, а потім закрився на початку 1970-х років, коли власник не захотів переходити на нову валюту. Про це пише The Mirror.

Дивовижні світлини показують заклад, який перетворився на "капсулу часу" і закрився понад 50 років тому.

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Магазин Елліота було відкрито 1902 року й остаточно закрито 1971 року після того, як Френк Елліот, якому тоді було 72 роки, не захотів слідувати змінам із британською валютою. Френк закрив свою торгову точку незабаром після введення десяткової системи, але зберіг її в колишньому вигляді аж до своєї смерті 1995 року.

На фотографіях видно, що в магазині досі збереглися бренди таких продуктів, як Guinness, Rowntree's і Princes Salmon. Приміщення радує відвідувачів своїм дизайном 1970-х років. Нині заклад є успішним музеєм, керованим Товариством захисту Тамара.

Усередині магазину досі збереглися бренди таких продуктів як, Guinness, Rowntree's і Princes Salmon Фото: SWNS

73-річний Джеррі Світс, який допомагає керувати музеєм разом з іншими волонтерами та опікунами, каже, що це був "унікальний" погляд на життя у XX столітті.

"Цей будинок являє собою дивовижну частину соціальної історії. Він зберігає таємниці. Френк прожив у магазині разом зі своєю сім'єю майже все своє життя — з 1902 по 1995 рік. Він дає рідкісне уявлення про те, яким було життя у XX столітті, коли відбувалося так багато змін. Френк був літнім джентльменом, якого привчили до використання мір і ваг старого зразка, а також валюти. Тому, коли ухвалили десяткову систему числення, він не захотів брати в цьому участь. Він не хотів змінюватися, як і багато власників магазинів певного покоління. Вони, як і багато інших людей, боялися змін і того, що вони означають. Це було багато в чому культурне питання, і в його розумінні все працювало добре. Але, можливо, він не враховував загальної картини", — сказав Джеррі.

У магазині десятиліттями зберігали запаси товарів у тому вигляді, в якому він перебуває зараз Фото: SWNS

Незважаючи на те, що магазин був зачинений, він десятиліттями зберігав у ньому запаси товарів у тому вигляді, в якому він перебуває зараз. Міська рада намагалася протягом багатьох років стягувати з нього плату за ведення бізнесу, але чоловік переміг їх у суді.

"Деякі зі знайдених там предметів просто дивовижні. Деякі з них — справжні історичні скарби, які ми навіть не могли ідентифікувати, поки не досліджували їх", — додав Джеррі.

Приміщення радує людей своїм дизайном 1970-х років Фото: SWNS

За словами волонтерів, попри невеликі розміри музею, він піддався тій самій перевірці, що й великі музеї, як-от Музей Вікторії та Альберта в Лондоні.

"Це було дуже складно і потребувало багато часу для розуміння, оскільки, на відміну від музею V&A, ми не були досвідченими співробітниками. Ми були невеликою групою літніх добровольців, які не мали ні найменшого уявлення про те, що ми робимо. Зрештою, з першої спроби нам це вдалося, і сьогодні це фантастичний музей. Зараз ми намагаємося зацифрувати все, що вимагається від музею, але сподіваємося, що коли-небудь люди зможуть отримати доступ до всіх наших архівів через інтернет. Сьогодні до нас приходить дуже багато відвідувачів — багато хто з них літні люди, які можуть заново пережити свою молодість завдяки давно забутим брендам і товарам, які можна побачити в магазині", — заявив керівник музею.

Раніше Фокус повідомляв, що покинутий готель вартістю 1,6 млрд фунтів ніколи не приймав людей. Багатьох людей вражає висота 330-метрової будівлі, але у неї є істотний недолік. У ньому ще ніхто не зупинявся. Якби готель було відкрито 1989 року, як планувалося, він став би найвищим у світі.

Також стало відомо, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.