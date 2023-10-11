Моторошні "скарби": блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі (відео)

У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.

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У США 19-річний блогер Дасті Райхерт, подорожуючи рідним штатом, натрапив на занедбаний родинний будинок у південній частині Міннесоти та розповів про свою знахідку в соціальних мережах. Хлопець опублікував ролик, який став вірусним і набрав понад 1 млн переглядів у TiktTok.

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Сімейний будинок простояв покинутим понад 30 років. У ньому досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" опинилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.

"Я випадково проїжджав повз цей будинок після того, як досліджував кілька інших будівель. Побачивши його, я зупинився і пішов пішки, щоб оглянути територію. Під'їхавши до будинку, я одразу зрозумів, що він занедбаний: розбиті вікна та зарості трави", — каже Дасті.

Зайшовши в будинок, він припустив, що він, найімовірніше, був занедбаний у 1990-х роках, судячи із залишених іграшок.

"Усередині будівлі все буквально застигло в часі. Крім того, було досить моторошно через іграшки та старі фотографії, які валялися всюди. Мушу сказати, що найцікавішою знахідкою в інтер'єрі була або фігурка Базза Лайтера з "Історії іграшок", або піаніно в кутку", — сказав він.

Було досить моторошно через іграшки та старі речі, які валялися всюди Фото: колаж Фокус

У відеоролику, розміщеному в TikTok, Дасті показав зовнішній вигляд будинку, повністю ізольованого посеред поля. Потім він продемонстрував глядачам, що знайшов усередині житла, починаючи з сімейних фотографій, які були залишені. Відкриваючи одну з кімнат, він показав меблі, одяг, картини та іграшки. Далі були показані роликові ковзани, баскетбольне кільце і ще одна плюшева іграшка.

"Цей будинок застиг у часі!" — підписав він свій ролик.

Усередині житла залишилися старовинні сімейні фото Фото: колаж Фокус

Багато глядачів поспішили написати в коментарях про те, що їм сумно бачити і думати про те, чому власники житла все кинули й що могло статися.

"Дуже прикро, що будинок, який зберігає спогади, може бути так занедбаний. Ніхто з членів сім'ї не перевіряє будинок після смерті, нічого", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що "фальшивий" замок у глушині став новою визначною пам'яткою Британії. Попри оманливий вигляд стародавньої фортеці, ця прихована від сторонніх очей будівля насправді є чимось іншим і може бути пов'язана із заснуванням колоній, які згодом утворили Сполучені Штати Америки.

Також стало відомо, що чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку. Він хотів дістати декоративні речі для Гелловіна, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.