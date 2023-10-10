Реліквія в покинутому будинку: у мережі з'явилася група "спостереження за стільцем" (відео)

Зруйнована будівля без даху стала справжньою визначною пам'яткою серед туристів і місцевих жителів. За долею самотнього стільця на верхньому поверсі будинку спостерігають тисячі людей з усього світу.

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В одному з міст штату Нью-Джерсі (США) сформувалася невелика, але віддана група фанатів малоймовірної місцевої пам'ятки. Нею став стілець, що звисає з верхнього поверху покинутого будинку. Про це повідомляє Fox News.

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Туристи та мешканці міста неймовірно зацікавлені долею стільця на даху майже зруйнованої будівлі.

У штаті Нью-Джерсі не бракує дивних явищ, але, можливо, настав час додати до цього списку ще одне. Явно занедбаний будинок з відсутнім дахом стоїть на очах у всіх на шосе 47 у містечку Денніс. Можливо, це звучить не надто незвично, але придивіться. Серед усіх меблів ви виявите стілець, що звисає з верхнього поверху і тримається за нього щосили.

У групі щодня повідомляють про найдрібніші переміщення предмета меблів, що хитко висить Фото: FOX News

Саме він підкорив тисячі людей і навіть став причиною створення групи у Facebook під назвою "Спостереження за стільцем". Вона налічує близько 8000 осіб і щодня повідомляє про найдрібніші переміщення предмета меблів, що хитко висить.

"Колись будинок буде знесено, а поки що ми всі повинні проїжджати повз і дивитися на крісло в усій його пишноті, що заворожує. Чому воно все ще тут? Як довго воно може простояти? Чи встигне воно впасти до того, як завалиться весь будинок? Чи прибите воно до підлоги? Те, що ми всі хочемо знати й не хочемо знати водночас, бо це зіпсує всі веселощі. Дивіться на стілець разом із нами", — написали в групі.

Раніше Фокус повідомляв, що "фальшивий" замок у глушині став новою визначною пам'яткою Британії. Попри оманливий вигляд стародавньої фортеці, ця прихована від сторонніх очей будівля насправді є чимось іншим і може бути пов'язана із заснуванням колоній, які згодом утворили Сполучені Штати Америки.

Також стало відомо, що чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку. Він хотів дістати декоративні речі для Гелловіна, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.