Жуткие "сокровища": блогер показал заброшенный дом, который застыл во времени (видео)

В здании с выбитыми окнами до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка Базз Лайтер и старая лошадка-качалка.

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В США 19-летний блогер Дасти Райхерт, путешествуя по родному штату, наткнулся на заброшенный семейный дом в южной части Миннесоты и рассказал о своей находке в социальных сетях. Парень опубликовал ролик, который стал вирусным и набрал более 1 млн просмотров в TiktTok.

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Семейный дом простоял заброшенным более 30 лет. В нем до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка Базз Лайтер и старая лошадка-качалка.

"Я случайно проезжал мимо этого дома после того, как исследовал несколько других зданий. Увидев его, я остановился и пошел пешком, чтобы осмотреть территорию. Подъехав к дому, я сразу понял, что он заброшен: разбитые окна и заросли травы", — говорит Дасти.

Зайдя в дом, он предположил, что он, скорее всего, был заброшен в 1990-х годах, судя по оставленным игрушкам.

"Внутри здания все буквально застыло во времени. Кроме того, было довольно жутко из-за игрушек и старых фотографий, которые валялись повсюду. Должен сказать, что самой интересной находкой в интерьере была либо фигурка Базза Лайтера из "Истории игрушек", либо пианино в углу", — сказал он.

Было довольно жутко из-за игрушек и старых вещей, которые валялись повсюду Фото: коллаж Фокус

В видеоролике, размещенном в TikTok, Дасти показал внешний вид дома, полностью изолированного посреди поля. Затем он продемонстрировал зрителям, что нашел внутри жилья, начиная с семейных фотографий, которые были оставлены. Открывая одну из комнат, он показал мебель, одежду, картины и игрушки. Далее были показаны роликовые коньки, баскетбольное кольцо и еще одна плюшевая игрушка.

"Этот дом застыл во времени!" — подписал он свой ролик.

Внутри жилья остались старинные семейные фото Фото: коллаж Фокус

Многие зрители поспешили написать в комментариях о том, что им грустно видеть и думать о том, почему владельцы жилья все бросили и что могло произойти.

"Очень обидно, что дом, хранящий воспоминания, может быть так заброшен. Никто из членов семьи не проверяет дом после смерти, ничего", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что "фальшивый" замок в глуши стал новой достопримечательностью Британии. Несмотря на обманчивый вид древней крепости, это скрытое от посторонних глаз здание на самом деле представляет собой нечто иное и может быть связано с основанием колоний, которые впоследствии образовали Соединенные Штаты Америки.

Также стало известно, что мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга. Он хотел достать декоративные вещи для Хеллоуина, но оказалось что их "захватили" опасные насекомые.