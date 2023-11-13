Дворец разграбили: россияне забросили замок, в котором жила семья короля Чарльза III (фото)

Скандал вокруг замка Райнхардсбрунн, который приобрели российские инвесторы и покупка которого вызвала подозрения в отмывании денег, привел к его конфискации.

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Окутанный историей, разрушающийся замок в Германии, некогда служивший любовным гнездышком для королевы Виктории и принца Альберта, был брошен и разграблен его российскими владельцами. Об этом пишет Daily Star.

Некогда величественный дворец ожидает ошеломляющий проект реставрации стоимостью 24,5 млн фунтов стерлингов. Прозванный "замком Рапунцель", дворец связан с королем Чарльзом III и, по слухам, является одним из первых мест встречи его далекого родственника принца Альберта и королевы Виктории.

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Купленный в 2008 году за 9,8 млн фунтов стерлингов российским инвестиционным консорциумом "Русинтех", дворец был оставлен на произвол судьбы, разгромлен и разграблен. Издание отмечает, что покупка была связана с подозрениями в отмывании денег.

Замок Райнхардсбрунн был построен в 1085 году и расположен в небольшом городке Фридрихрода, входящем в состав федеральной земли Тюрингия в Восточной Германии. Аббатство имеет богатую историю и даже, по некоторым данным, в XV веке служило "жутким местом захоронения богатых людей".

В середине XIX века оно было превращено в неоготический замок герцогом Эрнестом I Саксен-Кобургским и Готским, который использовал его в качестве летнего дома в английском стиле. Герцог Эрнест был отцом мужа королевы Виктории I принца Альберта, который с удовольствием использовал это место в качестве места отдыха.

Замок Райнхардсбрунн был построен в 1085 году Фото: Royal Collection Trust

До начала 2000-х годов в замке располагалась гостиница. Во времена ГДР она принимала западных туристов и приносила восточногерманскому режиму стабильный валютный доход. После закрытия отеля замок несколько лет пустовал. В 2008 году замок был куплен инвесторами из России, которые заявили о планах открыть здесь элитную гостиницу. Сумма сделки и обстоятельства продажи вызвали у следователей прокуратуры Тюрингии подозрение в отмывании денег.

"Замок Рапунцель" получил свое прозвище из-за изящной колокольни и высокого шпиля. Однако в настоящее время старинное романтическое убежище королевских особ оставлено российскими владельцами в запущенном состоянии.

В 2008 году замок был куплен инвесторами из России Фото: Picture Alliance

После того как дворец был обнаружен в запущенном состоянии, местным государственным чиновникам пришлось срочно проводить ремонт. В июле 2018 году они вернули замок в собственность, чтобы обеспечить его сохранность, войдя в историю как первый в Федеративной Республике случай возврата имущества за небрежное отношение к нему на законных основаниях.

Издание отмечает, что сейчас, по оценкам, здание нуждается в инвестициях на сумму до 35 млн фунтов стерлингов, чтобы обеспечить его безопасность и практичность в современном мире.

Ранее Фокус сообщал, что заброшенная гостиница стоимостью 1,6 млрд фунтов никогда не принимала людей. Многих людей впечатляет высота 330-метрового здания, но у него есть существенный недостаток. В нем еще никто не останавливался. Если бы отель был открыт в 1989 году, как планировалось, он стал бы самым высоким в мире.

Также стало известно, что блогер показал заброшенный дом, который застыл во времени. В здании с выбитыми окнами до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка Базз Лайтер и старая лошадка-качалка.