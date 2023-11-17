Можно доехать на машине: девушка шокирована тем, что Аляска не является островом (видео)

Сабриена Абрре признала свою ошибку, а также помогла другим американцам понять, что "самый холодный штат" является частью единого массива суши.

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Сабриена Абрре из США рассказала, что во время разговора со своим канадским парнем она была шокирована, узнав, что Аляска не является островом и что до нее можно доехать на машине. Об этом она поведала в своем ролике в TikTok.

Девушка объяснила причину своего замешательства. По ее мнению, нужно "пересмотреть" школьную программу.

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Сабриена попросила людей не называть ее "глупой американкой", поскольку она признает свою ошибку.

"Все знают, что на Аляске холодно. Но знала ли я, что она соединена сушей? Нет. Я этого не знала", — сказала она.

Девушка также сказала, что не понимала, насколько велик полуостров. Она думала, что Техас значительно больше Аляски.

"Учебная программа явно нуждается в помощи. Нам нужен хороший пересмотр — на данный момент переработка всей учебной программы", — объяснила причину своего замешательства Абрре.

Девушка также сказала, что не понимала, насколько велик полуостров Фото: скриншот/YouTube

Издание Insider отмечает, что Аляска — самый большой штат США, граничащий с канадской территорией Юкон. Поскольку полуостров, наряду с Гавайями, является одним из несмежных штатов США, ее часто показывают отдельно в рамке в нижней части карт США. Это может навести некоторых людей на мысль о том, что Аляска не является частью единого массива суши.

Видеоролик посмотрели более 828 тысяч раз. Многие зрители, заявившие, что они канадцы, были озадачены откровением Абрре. Другие зрители, указавшие, что они американцы, написали, что совершали ту же ошибку.

Хейли Хопкинс отметила, что благодаря этому видео она поняла, что Аляска — это не остров.

"Мне так стыдно", — пишет она.

В то же время один из зрителей, назвавший себя учителем, написал, что слышал это от взрослых людей много раз и что всегда обязательно рассказывает своим ученикам, что Аляска не является островом.

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