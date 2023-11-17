Можна доїхати машиною: дівчина шокована тим, що Аляска не є островом (відео)

Сабрієна Абрре визнала свою помилку, а також допомогла іншим американцям зрозуміти, що "найхолодніший штат" є частиною єдиного масиву суші.

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Сабрієна Абрре зі США розповіла, що під час розмови зі своїм канадським хлопцем вона була шокована, дізнавшись, що Аляска не є островом і що до неї можна доїхати на машині. Про це вона розповіла у своєму ролику в TikTok.

Дівчина пояснила причину свого замішання. На її думку, потрібно "переглянути" шкільну програму.

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Сабрієна попросила людей не називати її "дурною американкою", оскільки вона визнає свою помилку.

"Усі знають, що на Алясці холодно. Але чи знала я, що вона з'єднана сушею? Ні. Я цього не знала", — сказала вона.

Дівчина також сказала, що не розуміла, наскільки великий півострів. Вона думала, що Техас значно більший за Аляску.

"Навчальна програма явно потребує допомоги. Нам потрібен гарний перегляд — наразі перероблення всієї навчальної програми", — пояснила причину свого замішання Абрре.

Дівчина також сказала, що не розуміла, наскільки великий півострів Фото: скриншот/YouTube

Видання Insider зазначає, що Аляска — найбільший штат США, що межує з канадською територією Юкон. Оскільки півострів, поряд із Гаваями, є одним із несуміжних штатів США, її часто показують окремо в рамці в нижній частині карт США. Це може навести деяких людей на думку про те, що Аляска не є частиною єдиного масиву суші.

Відеоролик подивилися понад 828 тисяч разів. Багато глядачів, які заявили, що вони канадці, були спантеличені одкровенням Абрре. Інші глядачі, які вказали, що вони американці, написали, що робили ту саму помилку.

Гейлі Гопкінс зазначила, що завдяки цьому відео вона зрозуміла, що Аляска — це не острів.

"Мені так соромно", — пише вона.

Водночас один із глядачів, який назвав себе вчителем, написав, що чув це від дорослих людей багато разів і що завжди обов'язково розповідає своїм учням, що Аляска не є островом.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни занедбали замок, у якому жила сім'я короля Чарльза III. Скандал навколо замку Райнхардсбрунн, який придбали російські інвестори й купівля якого викликала підозри у відмиванні грошей, призвів до його конфіскації.

Також стало відомо, що розкішний палац, у якому влаштовували бали, гниє і руйнується. У готелі Paradiso Sul Mare колись збиралася багата європейська еліта для показів мод та ігор у нічному казино. Відтоді це місце відпочинку занепало.