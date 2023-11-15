Скрывает тайну: яма в дороге позволила найти древние туннели под городом (фото)

Секретные проходы относят к периоду Гражданской и Второй мировой войн в Англии. Их длинна измеряется километрами, а некоторые люди уверенны, что внутри обитают привидения.

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В Великобритании єксперты по паранормальным явлениям отреагировали на дыру в дороге, которая может быть связана с милями секретных туннелей под городом Глостер, предположительное происхождение которых восходит к Гражданской войне в Англии. Об этом пишет WalesOnline.

По словам местных жителей, через яму в асфальте можно увидеть сеть тайных проходов. Их длинна измеряется километрами, а некоторые люди уверенны, что внутри обитают привидения.

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Воронка появилась на дороге в одном из жилых районов города. Ее оградили, а сам путь был перекрыт властями. По словам экспертов по паранормальным явлениям, это вызвало новый интерес к слухам о древних подземных туннелях, которые обнаружили ранее. Их относят к периоду Гражданской и Второй мировой войн в Англии.

Эдд Фрэнсис из компании Gloucester Paranormal Investigation Services сообщил, что местные жители писали им, спрашивая, есть ли связь между воронкой и секретными туннелями. Пол Коумидоу, сотрудник той же компании, сказал, что, по его сведениям, строители покинули туннели в 1970-х годах из-за предметов, которые двигались сами по себе и странных звуков.

"Никто не знает, что увидели строители, но это их так напугало, что они отказались туда возвращаться", — сказал эксперт.

Дыра в дороге, которая напомнила жителям о туннелях Фото: SWNS

Провалы появились на Викарадж-роуд в районе Тредворт. По мнению местных жителей, чрезмерные дожди могли потревожить некоторые из забытых и секретных подземных туннелей и проходов, сделав дыру в дороге.

"Я верю, что под тротуарами и улицами Глостера скрывается множество тайн, но в данном случае это больше похоже на обрушение старой викторианской канализации, чем на появление из своих подземных убежищ людей-ящериц", — добавил Пол Коумидоу.

Это не первый случай, когда под городом находят скрытые туннели.

"В феврале этого года в Эдинбурге в карстовой воронке были обнаружены остатки исторического железнодорожного тоннеля и пути 1840-х годов, давно заброшенного и засыпанного более века назад. Так что подобные дыры в исторических местах действительно могут открывать древние тайны и потерянные сокровища, а поскольку история Глостера насчитывает буквально тысячи лет, я не удивлюсь, если карстовая воронка в городе действительно обнаружит скрытые подземные сооружения", — заявил Джеймс Копперта, историк паранормальных явлений и ведущий подкаста Fortean News.

Некоторые люди уверенны, что внутри обитают привидения Фото: SWNS

В твиттере дорожной службы Глостершира сообщается, что на время проведения ремонтных работ дорога была экстренно закрыта.

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