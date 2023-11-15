Убрали с карт: туристы вновь пробрались в "самый опасный заброшенный город" в мире (фото)

Город расположен в центре крупнейшего в Южном полушарии загрязненного участка, окруженного 50 000 гектарами "ядовитой земли". Именно поэтому он считается таким смертельно опасным и поэтому все дороги, ведущие к нему, перекрыты.

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Группа путешественников, занимающихся "темным туризмом" (так называют тех, кто отправляется в опасные места), проигнорировала просьбы официальных лиц держаться подальше от заброшенного города Виттенум в Западной Австралии. Об этом пишет Daily Star.

Отважные туристы, наплевав на предупреждения, вновь пробралась в "самый опасный в мире город-призрак", который ранее убрали с карт.

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Заброшенный город Виттенум в Западной Австралии постепенно разрушается, а власти страны угрожают нарушителям, которые хотят острых ощущений, судебным преследованием. Чуть более года назад в этом отдаленном поселении оставался один житель — 80-летняя Лоррейн Томас. Она была последней из тех, кто когда-то жил в этом опасном месте. В мае, после того как женщина переехала, бульдозеры начали демонтаж того, что осталось от Виттенума.

Город расположен в центре крупнейшего в Южном полушарии загрязненного участка, окруженного 50 000 гектарами "ядовитой земли". Именно поэтому он считается таким смертельно опасным и именно поэтому все дороги, ведущие к нему, перекрыты.

Несмотря на запрет, многие туристы пытаются попасть в город Фото: Instagram

В 1930-х годах группа отважных австралийцев, среди которых были железорудный магнат и охотник на кенгуру, обнаружила, что эта местность богата голубым асбестом. Они начали добывать этот полезный материал, который отлично подходил для изоляции паровых машин и использовался в некоторых распыляемых покрытиях, пластмассах и цементных изделиях.

В течение последующих трех десятилетий на добычу этого вещества были привлечены тысячи рабочих. В 1966 году шахта была закрыта, так как не приносила достаточного дохода. Однако лишь много лет спустя стало понятно, что синий асбест смертельно опасен.

По оценкам специалистов, от болезней, связанных с асбестом, умерло более 2 тысяч шахтеров, жителей города и членов их семей, причем многие умерли от болезненных раковых заболеваний, поражающих легкие.

Правительство штата пытается снести Виттенум Фото: Ecoscene

Несмотря на ужасающую перспективу умереть медленной смертью от асбестоза, многие туристы не могут удержаться от посещения этого места.

Министр землепользования Джон Кэри ранее заявлял, что правительство закрыло город, чтобы остановить "идиотов", которых привлекают живописные пейзажи и жуткая тишина некогда шумного города. Правительство штата пытается снести Виттенум, но потенциально опасные асбестовые залежи разбросаны по всей территории. В настоящее время их удаление не планируется.

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