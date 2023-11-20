Улюблене місце знаменитостей: готель у скелі на краю озера 20 років бореться зі стихією (фото)

Колись популярна пам'ятка набула популярності завдяки своєму розташуванню та кухні. Відвідувачі ресторану могли насолоджуватися свіжою фореллю, виловленою прямо з озера.

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В Італії готель, розташований на скелі, намагається вижити після того, як протягом 20 років зазнавав руйнівного впливу стихії. Про це пише Daily Star.

Невеликий готель поруч із дорогою Ponale, що отримав назву "Casa della Trota" (що перекладається як "Дім форелі"), вже понад два десятиліття стоїть на краю блакитного озера Гарда і гниє під впливом сил природи.

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Готель у скелі розташований у селі Бьяцеса на озері Гарда в Італії. Колись популярна пам'ятка набула популярності завдяки своєму розташуванню і кухні. Відвідувачі ресторану могли насолоджуватися свіжою фореллю, виловленою прямо з озера, обідаючи на свіжому повітрі. З плином часу будівля, що належить Франчесці Чіччарелло та її чоловікові Емануеле Лаццара, розширилася, перетворившись із ресторану на готель.

Ця будівля є частиною історії туризму в Альто Гарда, і за роки свого існування тут побувало безліч знаменитостей.

Незалежно від змін, які відбувалися на території комплексу, його назва залишалася незмінною впродовж усієї його історії, щоб нести в собі первісну ідею, характерну для цього унікального місця. За наявними даними, історія цього знаменитого місця починається приблизно 1600 року, а письмові документи, датовані 1830 роком, підтверджують його існування на той момент.

Готель у скелі, розташований у селі Бьяцеса на озері Гарда в Італії Фото: youtube/@Luoghi Abbandonati

Сім'я Франчески стала власником цього закладу, передаючи управління і всі пов'язані з ним обов'язки з покоління в покоління. Після довгих років бюрократичної тяганини вона та її чоловік нарешті отримали ліцензію на реконструкцію цього закладу і почали відроджувати його.

Понад два десятиліття ресторан, перетворений на готель, залишався занедбаним, але подружжя, яке відповідає за проєкт реставрації, має намір відродити його і повернути йому колишню славу.

Вони планують перетворити його на готельно-туристичну резиденцію з житловими приміщеннями, кімнатами та рестораном.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери розкрили таємниці особняка, що належав родині бен Ладена. Житло пустує з моменту терактів 11 вересня 2001 року. Колись у ньому жив Халіл бен Ладен — один із 54 братів і сестер Усами бен Ладена.

Також стало відомо, що яма в дорозі дала змогу знайти стародавні тунелі під містом. Секретні проходи відносять до періоду Громадянської та Другої світової воєн в Англії. Їхня довжина вимірюється кілометрами, а деякі люди впевнені, що всередині мешкають привиди.