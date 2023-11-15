Приховує таємницю: яма в дорозі дала змогу знайти стародавні тунелі під містом (фото)

Секретні проходи відносять до періоду Громадянської та Другої світової воєн в Англії. Їхня довжина вимірюється кілометрами, а деякі люди впевнені, що всередині мешкають привиди.

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У Великій Британії експерти з паранормальних явищ відреагували на дірку в дорозі, яка може бути пов'язана з милями секретних тунелів під містом Глостер, імовірне походження яких сягає часів Громадянської війни в Англії. Про це пише WalesOnline.

За словами місцевих жителів, через яму в асфальті можна побачити мережу таємних проходів. Їхня довжина вимірюється кілометрами, а деякі люди впевнені, що всередині мешкають привиди.

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Воронка з'явилася на дорозі в одному з житлових районів міста. Її огородили, а сам шлях було перекрито владою. За словами експертів з паранормальних явищ, це викликало новий інтерес до чуток про стародавні підземні тунелі, які виявили раніше. Їх відносять до періоду Громадянської та Другої світової воєн в Англії.

Ед Френсіс із компанії Gloucester Paranormal Investigation Services повідомив, що місцеві жителі писали їм, запитуючи, чи є зв'язок між вирвою і секретними тунелями. Пол Коумідоу, співробітник тієї самої компанії, сказав, що, за його відомостями, будівельники залишили тунелі в 1970-х роках через предмети, які рухалися самі собою й дивні звуки.

"Ніхто не знає, що побачили будівельники, але це їх так налякало, що вони відмовилися туди повертатися", — сказав експерт.

Діра в дорозі, яка нагадала жителям про тунелі Фото: SWNS

Провали з'явилися на Вікарадж-роуд у районі Тредворт. На думку місцевих жителів, надмірні дощі могли потривожити деякі із забутих і секретних підземних тунелів і проходів, зробивши дірку в дорозі.

"Я вірю, що під тротуарами й вулицями Глостера ховається безліч таємниць, але в цьому випадку це більше схоже на обвалення старої вікторіанської каналізації, ніж на появу зі своїх підземних притулків людей-ящірок", — додав Пол Коумідоу.

Це не перший випадок, коли під містом знаходять приховані тунелі.

"У лютому цього року в Единбурзі в карстовій вирві було виявлено залишки історичного залізничного тунелю і колії 1840-х років, давно занедбаного і засипаного понад століття тому. Тож подібні дірки в історичних місцях дійсно можуть відкривати стародавні таємниці та загублені скарби, а оскільки історія Глостера налічує буквально тисячі років, я не здивуюся, якщо карстова вирва в місті справді виявить приховані підземні споруди", — заявив Джеймс Копперта, історик паранормальних явищ і ведучий подкасту Fortean News.

Деякі люди впевнені, що всередині мешкають привиди Фото: SWNS

У твіттері дорожньої служби Глостершира повідомляють, що на час проведення ремонтних робіт дорога була екстрено закрита.

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